A Mol mellett egy váratlan arab rivális is beszállhatott a szerb finomító felvásárlási versenyébe

A legfrissebb szerb sajtóértesülések szerint a Mol mellett az Arab Emirátusok állami tulajdonában lévő Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) is bejelentkezett az amerikai szankciókkal sújtott NIS olajvállalat megvásárlására.

Szerdán beszámoltunk arról, hogy Szerbia külön engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalától (OFAC) a NIS olajvállalatra, hogy a tulajdonosváltásra rendelkezésre álló három hónap alatt is zavartalanul folytathassa a működését. A vállalat október 8. óta áll szankciók alatt, ezért a horvát Janaf már korábban leállította nyersolaj szállítmányait a finomítóba.

Emiatt egy ellátási válság van kialakulóban Szerbiában, és Vucic többször figyelmeztetett: ha rövidesen nem oldódik meg a helyzet, akkor november 25-ét követően le kell állítani a pancsovai olajfinomítót.

A szerb elnök azt is egyértelművé tette, hogy bár opció a probléma megoldására, de el akarják kerülni a vállalat teljes államosítását. Ugyanakkor jelezte, hogy ha a Gazprom Nyeft és Gazprom nem jutnak dűlőre a részesedéseik eladásáról, Szerbia kész a piaci árnál magasabb összeget is megfizetni az NIS megmentéséért.

A háttértárgyalásokról egyelőre nem sokat tudni, de a szerb sajtó két lehetséges befutóval számol. Arról már írtunk, hogy az egyik vásárló a Mol lehet, de most a 444 arról számolt be, hogy

a versenybe egy arab olajcég, az ADNOC is beszállt.

A magyar híroldal a Danas szerb lapra hivatkozva azt írja, hogy jelenleg a Mol rendelkezik a legjobb kilátásokkal a felvásárlásra. A hvg pedig egy másik helyi szerb hetilapra, NIN-re hivatkozva úgy tudja, hogy a szerb olajvállalat felvásárlási tervének véglegesítése érdekében november 15-én moszkvai delegáció érkezett Budapestre, és ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, a tranzakció akár már november 25-én hivatalossá válhat.

