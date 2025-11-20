Több adat, kevesebb vegyszer – A privát 5G már a hazai földekre is megérkezett

Az adatvezérelt működés, a valós idejű kommunikáció és az automatizálás alapjaiban formálja át az ipart, a logisztikát, a városi infrastruktúrát – és egyre látványosabban a mezőgazdaságot is. Az Universitas Győr Nonprofit Kft. és a One Magyarország, valamint a Széchenyi István Egyetem kutatói közös Agritech projektje ezt a fejlődést hozza be a szántóföldre. Mosonmagyaróváron, az egyetem 500 hektáros tangazdaságában privát 5G-hálózatra épülő, valós környezetben tesztelt precíziós megoldásokat fejlesztenek – miközben a hallgatók élő, kutatási és oktatási környezetben tanulják meg a jövő agrár-digitalizációját. Az EU finanszírozású CEF Digital / HaDEA program eredményeiről, a privát 5G mezőgazdasági lehetőségeiről és a gazdák szemléletváltásáról Teschner Gergelyt, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét és Marosvölgyi Krisztiánt, a One Solutions szakértőjét kérdeztük.

Az 5G már egyáltalán nem számít újdonságnak, jelen van az okoseszközeinkben, a gyárakban, a járművekben – és egyre inkább a mezőgazdaságban is. Milyen új lehetőségeket teremt a precíziós gazdálkodásban, és hogyan változtatja meg a technológia alkalmazását a szántóföldön?

Marosvölgyi Krisztián: A precíziós gazdálkodás fogalma ma már nem számít újdonságnak, hiszen a szenzorok, kamerák, hozamtérképek, drónfelvételek már 10-15 évvel ezelőtt is léteztek. A probléma az volt, hogy eddig nem állt mögöttük olyan kommunikációs és számítási infrastruktúra, amely lehetővé tette volna az így keletkező hatalmas adatmennyiség valós idejű feldolgozását és visszacsatolását a gépek felé.

Teschner Gergely és Marosvölgyi Krisztián - fotó: SZE

Az 5G – pontosabban a mezőgazdasági területre telepített privát 5G-hálózat – viszont gyakorlatilag korlátlan adatsávszélességet és néhány milliszekundumos válaszidőt biztosít. A nagy adatátviteli sebesség és az alacsony késleltetés teszi lehetővé, hogy a robotokon vagy drónokon keletkező képi és szenzoros információk azonnal a helyi szerverre kerüljenek, ahol megtörténik a feldolgozás. A rendszer ezután valós időben küldi vissza a döntést a gépre – például, hogy hol kell permetezni, mennyi tápanyagot kell kijuttatni, vagy merre haladjon tovább az adott autonóm eszköz.

A precíziós technológiák alapja az adat, amit fel kell dolgozni és visszacsatolni a gépek felé. Egy gyárban ez könnyebben megoldható, hiszen ott szinte minden csatlakoztatható a vezetékes hálózatra. Egy mezőgazdasági területen viszont egészen mások a feltételek. Ilyen környezetben hogyan biztosítható a valós idejű kommunikáció?

Teschner Gergely: A mezőgazdaság sajátos kihívása, hogy a nagy, nyitott területeken nem lehet vezetékkel behálózni mindent, ezért a kommunikációnak vezeték nélkül, mégis megbízhatóan és rendkívül gyorsan kell működnie. A privát 5G erre képes: ugyanúgy működik egy kisebb mintagazdaságban, mint egy többszáz hektáros területen, akár több ezer eszközt kiszolgálva. Lényegében ez a technológia teszi lehetővé, hogy a precíziós gazdálkodás ne csupán adatgyűjtés legyen, hanem valós idejű döntéstámogatás, amelynek köszönhetően

kevesebb műtrágyával és növényvédőszerrel, ugyanakkor hatékonyabban és fenntarthatóbban lehet termelni.

M.K.: A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hálózatot oda telepítjük, ahol az adatfeldolgozás történik, jelen esetben a tangazdaság területén. A robotok által gyűjtött képi információ azonnal bejut a központi szerverre, ott megtörténik a feldolgozás, a döntés – például hova kell permetezni, hol kell beavatkozni – pedig valós időben jut vissza a robotra vagy drónra. Ez normál, publikus mobilhálózattal vagy vezetékes infrastruktúrával ilyen környezetben nem lenne megoldható. A privát 5G-t kifejezetten arra tervezték, hogy nagy számú eszközt, akár több százezer modult is kiszolgáljon ipari vagy mezőgazdasági környezetben, rendkívül alacsony késleltetéssel.

Milyen kutatási-fejlesztési irányok valósulnak meg a projekt keretében, és hogyan épül be mindez az oktatási tevékenységbe?

T.G.: A ’90-es évek óta foglalkozunk precíziós mezőgazdasági technológiákkal a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán. Az elmúlt években ezek az adatgyűjtő megoldások a gazdálkodók és a kutatók számára is egyre könnyebben elérhetők lettek, ezért kézenfekvő volt, hogy a meglévő agrárszakmai tudást összekapcsoljuk a legmodernebb digitális infrastruktúrával.

A privát 5G mobilhálózati bázisállomás egyik kihelyezett egysége - fotó: SZE

Egy uniós finanszírozási konstrukció lehetővé tette, hogy az ötletből konkrét fejlesztés valósuljon meg. Így jött létre az Agritech projekt, amely célja, hogy Mosonmagyaróváron, az egyetem demonstrációs farmján egy 5G-alapú agrártechnológiai innovációs központ működjön. A projektben a One Magyarország partnere az Universitas-Győr Nonprofit Kft., amely a Széchenyi István Egyetem campusán működő közhasznú, nonprofit kutatóhely, projektjeit az egyetem tudásbázisára építve valósítja meg és évtizedes tapasztalattal rendelkezik innovációs projektek menedzsmentje területén.

A központ egy 5G Mobile Private Networkre épülő élő labor, amely kutatási és oktatási célú K+F tevékenységeket támogat, és valós példákon keresztül mutatja be az 5G-technológia hozzáadott értékét a mezőgazdaságban. Három fő alkalmazási területre fókuszálunk: soros növénytermesztés, gépek közötti (M2M) kommunikáció, valamint gyomfelismerés és célzott permetezés. Az egyetem 500 hektáros tangazdasága és a Smart Park bemutatóközpont ideális terepet biztosít a munkához, hiszen itt

nem laboratóriumi, hanem valós gazdálkodási körülmények között tesztelhetjük az eszközöket és módszereket.

A kutatási eredmények tudományos publikációkban és új módszertanokban öltenek testet – például a hiperspektrális kamerák alkalmazásával már bizonyítottuk, hogy korai stádiumban is képesek vagyunk fuzáriumos fertőzéseket detektálni. Az oktatásban pedig mindez közvetlenül beépül a BSc-, MSc- és doktori képzések tananyagába.

A három fejlesztési irány látszólag különböző problémákat old meg, mégis ugyanarra az elvre épül. Mi köti össze ezeket a megoldásokat, és hogyan működnek a gyakorlatban?

M.K.: A gépi látás és az adatfeldolgozás nem magán a mezőgazdasági eszközön, hanem a központi szerveren történik, amelyet a privát 5G-hálózat köt össze a terepen dolgozó robotokkal. Valamennyi fejlesztés célja az inputanyag-felhasználás csökkentése, a hatékonyság növelése és a fenntarthatóság erősítése.

T.G.: Az egyik fejlesztés egy autonóm sorművelő robotgép, amely a szántóföldi növénysorok között önállóan haladva végzi a talajművelési és – adott esetben – gyomirtási feladatokat, minimális emberi beavatkozással. A második terület a gépek közötti (M2M) kommunikáció, vagyis a mezőgazdasági gépek, szenzorok és eszközök közvetlen, vezeték nélküli adatcseréje. Így például egy traktor, egy vetőgép, egy drón és egy földi robot valós időben képes szinkronizálni a működését, ami csökkenti az emberi felügyeletet és növeli a folyamatok hatékonyságát.

Az autonóm sorművelő robotgép mintavétel közben - fotó: SZE

A harmadik fejlesztés a drónos gyomfelismerés és célzott permetezés, ahol a kamerákkal és szenzorokkal felszerelt drónok feltérképezik a táblákat, a mesterséges intelligencia pedig képfeldolgozással azonosítja a gyomfoltokat és elkészíti a permetezési tervet. A növényvédelem így valóban precíziós módon valósul meg: az automatizált eszközök kizárólag ott juttatják ki a vegyszert, ahol ténylegesen szükség van rá, ezzel csökkentve a környezeti terhelést.

Az ilyen fejlesztések akkor működnek igazán, ha a gazdálkodók is képesek beépíteni őket a mindennapi gyakorlatukba. Mennyire nyitottak erre, kik azok, akik a leginkább fogékonyak ezekre a megoldásokra?

T.G.: Egy gazdálkodónak ma már nem elég „csak termelni”, értenie kell az adatok értelmezéséhez, tudnia kell kezelni a szoftvereket, fel kell töltenie a terveket a gépekre, és mindezt integrálnia kell a napi munkájába. Elsősorban a fiatal és középkorú gazdálkodók, valamint a szaktanácsadók nyitottak erre. Ők jelennek meg leggyakrabban a képzéseinken, ahol konkrét műveleteket tanulnak meg – nem elméleti előadásokat kapnak, hanem gyakorlati oktatást. A szélesebb körű elterjedéshez azonban szemléletváltásra és folyamatos képzésekre van szükség, amelyben az egyetemnek és az ilyen projekteknek kulcsszerepe van.

A digitális technológiákat nem minden területen egyformán egyszerű bevezetni. Mely ágazatok mutatják ma a legnagyobb nyitottságot, és hol érzékelhető leginkább, hogy megtérül a precíziós beruházás?

M.K.: Általánosságban azt látjuk, hogy a magasabb hozzáadott értékű ágazatok lépnek először, ahol a termék árába belefér a technológia költsége. Ilyenek például a gyümölcsösök, a kertészeti kultúrák, valamint az üvegházi és fóliás termesztés. Ahol a hatékonyságnövekedés látványosan mérhető – akár a munkaerő-megtakarításban, az inputanyag-felhasználás csökkentésében vagy a minőség javulásában –, ott különösen gyors a nyitás az új technológiák felé. Már most több ilyen megkeresés érkezett,

elsősorban gyümölcsösök, kertészetek és üvegházak irányából.

Ezek a gazdaságok gyakran vállalják az innovációs kockázatot, és nyitottak arra, hogy egyedi, kifejezetten az ő igényeikre szabott megoldásokat fejlesszünk. A növénytermesztés mellett az állattenyésztés az a terület, ahol óriási lehetőségek vannak. Már most is vannak olyan fejlesztéseink, ahol kamerák és szenzorok segítségével takarmányozási adatokat gyűjtünk akár egyed-, akár csoportszinten, gépi látással igyekszünk korai stádiumban észrevenni állatbetegségek jeleit. A hiperspektrális kamerák nemcsak növényi betegségeknél, hanem az állattartó telepeken is nagyon ígéretesek – akár a levegőben lévő jelek alapján, korán utalhatnak problémákra.

A mostani pilot még kísérleti fázisban van, de a cél nyilván a gyakorlati alkalmazás. Milyen mértékben skálázható ez a technológia – eljuthat-e oda, hogy akár több ezer hektáros gazdaságokban is használják? Mikor válhat belőle ténylegesen elérhető termék a gazdák számára?

M.K.: A privát 5G-hálózat ugyanúgy kiépíthető egy kisebb, „mini” tangazdaságban, mint egy több száz vagy akár több ezer hektáros birtokon. Több cellával és antennával zökkenőmentesen lefedhető egy „Margitsziget-méretű”, sőt annál jóval nagyobb terület is. A jelenlegi projekt pilot jellegű, ezért a modulok száma egyelőre korlátozott – nagyságrendileg 10-50 darab –, de maga a hálózat technikailag több százezer eszköz egyidejű kiszolgálására is képes. A rendszer biztonságát az is növeli, hogy az eszközök SIM-kártyái úgy hangolhatók, hogy kizárólag a saját privát hálózatukhoz férjenek hozzá.

Kísérleti gabonaparcellák a mosonmagyaróvári tangazdaságban - fotó: SZE

Ha egy gazdaságnak több, egymástól távol eső területe van – például szőlő és gyümölcsös –, ezek egy egységes, központilag menedzselt hálózatként is összekapcsolhatók. A korlát tehát inkább üzleti és szervezési, mintsem technológiai természetű.

T.G.: Rövid- és középtávon gondolkodunk, néhány éves időtávban. Nemcsak a most futó három pilotmegoldás válhat piacképes termékké, hanem azok a jövőbeli fejlesztések is, amelyek a jelenlegi tapasztalatokra épülnek. A hiperspektrális kamerás betegségfelismerésről már Q1-es folyóiratban publikáltunk, és az állattenyésztési alkalmazásokban is ígéretes eredményeket látunk. Ezek mind olyan lépések, amelyek közelebb visznek ahhoz, hogy szabványosítható, csomagolható és piacra vihető megoldások szülessenek.

A projekt nemcsak kutatás-fejlesztési szempontból előremutató, hanem az agrárium és az ipar közötti kapcsolatot is erősíti. Milyen hatást gyakorolhat mindez a hazai agrárszektorra és az egyetemi képzésre – mit üzen a projekt a gazdálkodóknak, a vállalatoknak és a hallgatóknak?

T.G.: A hazai agrárszektornak ez egy nagyon konkrét üzenet: a precíziós gazdálkodás nem elmélet, a technológia már ma is elérhető. A kutatók pedig képesek arra, hogy egyedi, testre szabott megoldásokat fejlesszen gazdaságok és szaktanácsadó cégek számára. Látjuk, hogy a gazdálkodók egy része – különösen, ha támogatási konstrukciók is rendelkezésre állnak – kifejezetten nyitott a digitalizáció irányába. Amint célzott támogatás jelenik meg precíziós eszközökre, gépekre vagy differenciált kijuttatásra alkalmas megoldásokra, a többségük él is ezzel a lehetőséggel. Már évek óta bevett gyakorlat, hogy

a BSc-, MSc- és PhD-hallgatók napi szinten részt vesznek a fejlesztésekben.

Nemcsak azt tanulják meg, hogyan kell egy adott technológiát használni – megtapasztalják a valódi projektmunkát, felelősséget kapnak egy-egy részfeladatért, és megtanulják összekapcsolni az adatgyűjtést, adatfeldolgozást, gépi látást, dróntechnológiát és agronómiát. Sokan közülük ma már kollégaként dolgoznak velünk, hallgatóként kerültek be a projektbe, és azóta is az egyetem kötelékében maradtak. Az elmúlt évek tapasztalataira építve célzott szakirányú továbbképzéseket is indítottunk – drónirányító, adatelemző, dróntechnológiai és precíziós mérnöki képzéseket. Ezek mind az itt felhalmozott gyakorlati tudásra épülnek, a projekt pedig tovább erősíti ezt a tudásbázist.

M.K.: Vállalati oldalról is ez egy fontos referencia, mert megmutatja, hogy

a privát 5G nem kizárólag ipari környezetben működik.

Ugyanaz a technológia, amellyel logisztikai központokban darukat irányítunk távolról vagy gyártósorokat automatizálunk, a mezőgazdaságban is tökéletesen alkalmazható. Ez hidat képez az agrárszektor és a high-tech iparágak között – és ez az egyik legnagyobb értéke a projektnek.

A cikk megjelenését a One Magyarország támogatta.

Címlapkép forrása: SZE