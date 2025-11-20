Kigyulladt egy ház a Szent István bazilika szomszédjában

A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést - írta kora délután a Katasztrófavédelem.

