Kigyulladt egy ház a Szent István bazilika szomszédjában

Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál - közölte a Katasztrófavédelem.

A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést - írta kora délután a Katasztrófavédelem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

