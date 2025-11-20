  • Megjelenítés
Fordulat a magyarországi áramáraknál - mutatjuk, mi lehet a háttérben
A naperőművek világszinten is kiemelkedő mértékű magyarországi térnyerése számos kedvező hatása mellett kihívásokat is okoz a villamosenergia-rendszerben, illetve -piacokon. Ilyen kihívást jelent az is, hogy a felhasználáshoz nem igazodó, egyre jelentősebb időjárásfüggő termelés az árampiacon a negatív árak és az áringadozások gyakoriságának és mértékének megugrását eredményezte az elmúlt években. Noha a napelemek hazai terjedése 2025-ben is lendületesen folytatódott, a negatív áras órák számának növekedése lassult, az áringadozások amplitúdója pedig jelentősen esett a HUPX adatai szerint.

Amint arról már beszámoltunk az Energiaügyi Minisztérium (EM) korábbi közlése alapján nyár végéig tovább nőtt a negatív áras órák száma a magyar másnapi villamosenergia-piacon éves összevetésben,

a növekedés üteme azonban csökkenni látszik.

A trend nyár óta sem fordult meg, ami összhangban áll azzal is, hogy szeptembertől jelentősen alacsonyabb szokott lenni a negatív árak előfordulási gyakorisága.

Érdekesség ugyanakkor, hogy júliusig bezárólag idén kevesebb volt a negatív árú órák száma, mint tavaly, vagyis csak augusztus fordította át a helyzetet, és eredményezett több ilyen órát 2025 első nyolc hónapjában - tudtuk meg Pintér Lászlótól, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. kereskedelmi vezetőjétől. Összevetésül: a meghatározó német piacon jelentősen növekedett a negatív órás árak száma. 2025-ben júliusig bezárólag 30%-kal, míg augusztusig bezárólag 25%-kal emelkedett a negatív áras órák száma az előző év azonos időszakához képest.

A magyar másnapi árampiacon október végéig 344 darab 0 vagy negatív árú óra volt 2025-ben, míg a tavalyi hasonló időszakban 302. 10 EUR/MWh alatti órából eddig 619 volt idén, 0,00 EUR/MWh ár pedig idén 63-szor alakult ki, míg tavaly október 31-éig 44 ilyen óra volt. A növekedés üteme ugyanakkor csökken, hiszen miután 2023-hoz képest 2024-ben jelentős növekedés történt, 2025-ben ez már nem figyelhető meg éves összevetésben.

Fontos megemlíteni azt is, hogy 2025. október 1-jén elindult a 15 perces kereskedés a másnapi piacon, melynek eredményeképpen a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság valamivel nehezebbé vált, ugyanis ezzel a kereskedés logikája is változott némileg.

HUPX

Ami a másnapi és a napon belüli piacok e tekintetben tapasztalható különbségeit illeti, általánosságban elmondható, hogy a napon belüli piacok korrelálnak a másnapi piacon (Day-ahead Market, DAM) kialakult árakkal, azonban fundamentális okokból - például mert a leszállításhoz közelebb van a napon belüli piac - természetesen alakulnak ki árkülönbségek, melyek lekereskedése kulcsfontosságú a kereskedőknek.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a DAM-on 2025 első 10 hónapjában 619 órában volt 10 EUR/MWh alatti ár, ami a teljes óraszámhoz viszonyítva mérsékeltnek mondható arány (mintegy 7% éves horizonton). Ugyanakkor a napon belüli folyamatos kereskedésű (Intraday Continuous, IDC) órás piacon 495 ilyen eset volt, ami arra utal, hogy

a napon belüli kereskedés részben kiegyenlítette a szélsőséges árakat.

Az IDC negyedórás piacon 2204 negyedóra esett a 10 EUR/MWh-s szint alá, ami időarányosan nagyjából megfelel a fenti órás értékeknek, vagyis extrém különbség nem tapasztalható, csupán a rövidebb időfelbontás miatt több adatpont rögzíti a rövid idejű mélypontokat. A negatív/alacsony árak a DAM-on valamivel gyakoribbak, az IDC piacon viszont rövidebb ideig, de továbbra is jelen vannak.

Nemzetközi viszonylatban elmondható, hogy a magyar piacon 2025-ben jelentősen ritkább a negatív árú órák előfordulása (281) a nyugati, vagyis német (576), francia (513), osztrák (378) piacokhoz képest, és inkább egy szinten alakul a régiós, vagyis a cseh (322), lengyel (309), szlovák (293), szlovén (274) piacokkal.

Alacsony árú órákat tekintve (10 EUR/MWh>) a magyar (619) árak nagyságrendileg megegyeznek a Balkán régió, vagyis a bolgár (627), szlovén (608), román (607), horvát (595), cseh (655) és lengyel (598) piacok értékeivel, emellett nagyobb eltérés inkább a nyugati országoknál láthatóak francia (1324), német (982), osztrák (724) - mutatott rá Pintér László.

Nagyot esett a volatilitás

Az árak ingadozásával kapcsolatban Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója a Portfolio októberi Energy Investment Forum 2025 konferenciáján azt mondta, hogy

a napon belüli árvolatilitás tavalyig folyamatosan nőtt, most azonban mintha fordulna a trend.

Az áramtőzsde rendelkezésünkre bocsátott adatai, illetve az 5 legnagyobb napi kilengés alapján megállapítható, hogy a másnapi piaci kilengések 2022-ben rendszeresen jelentősebb, 500 EUR/MWh feletti értékeket mutattak. 2023-ban ezek jelentősen visszaestek és 300 EUR/MWh körül mozogtak (egy 594 EUR/MWh-s kivételtől eltekintve).

Az eddig a legnagyobb kilengések 2024-ben történtek, amikor is

rendszeresen láthattunk 750 EUR/MWh feletti kilengéseket,

majd 2025-ben ismét jelentősen esett a volatilitás és csaknem visszaereszkedett a 2023-as szintekre.

HUPX

A napon belüli folyamatos piac negyedórás terméke esetében 2022-ben jelentősebb napon belüli árkilengések voltak megfigyelhetőek, többször is 750 EUR/MWh felett alakult, majd 2023-ban visszaesett, és 584 EUR/MWh-s maximumot ért el, de jellemzően inkább 500 EUR/MWh körül mozogtak a legnagyobb kilengések. 2024-ben aztán visszatért a volatilisebb környezet, és több napon is 1250 EUR/MWh felett alakult a legnagyobb kilengés, majd a volatilitás 2025-ben már nem sokkal alakult a 2023-ban látott értékek felett, leszámítva 4 jelentősebb napon belüli kilengést (február 28-án 6231 EUR/MWh, majd áprilisban 1500 EUR/MWh feletti értékek jelentek meg).

A napon belüli folyamatos piac órás terméke kapcsán elmondható, hogy 2022-ben itt is a DAM piachoz hasonló kilengések történtek, a legnagyobb értékek pedig 500 EUR/MWh körül alakultak. 2023-ban itt is jelentősebb visszaesés volt, és néhány nagyobb kilengést leszámítva 270 EUR/MWh körül mozogtak a kilengések. 2024-ben a többi termékhez hasonlóan itt is rendkívül jelentős kilengések alakultak ki, többször 900 EUR/MWh feletti értékekkel, majd 2025-ben ismét visszaestek és leginkább 500 EUR/MWh körül mozogtak a legnagyobb napon belüli kilengések.

2022-ben tehát mind a HUPX másnapi, mind a napon belüli piacán jelentős volatilitás volt megfigyelhető, az áringadozások pedig rendszeresen magas értékeket értek el. Ez 2023-ra mérséklődött egy-egy kiugró érték ellenére, majd 2024-ben 2023-hoz képest esetenként akár 3-4-szer nagyobb, rekordokat döntő napon belüli kilengéseket tapasztalhattunk. 2025-ben a volatilitás csökkent, és a kilengések már nem sokkal haladták meg a 2023-ban látott mérsékelt értékeket.

A magyar villamosenergia-piac volatilitása

  • a régióban a román, bolgár és szerb piacokkal közel azonos szinten mozog,
  • ugyanakkor érezhetően magasabb, mint az osztrák, cseh, német vagy francia piacokon.

A hazai árvolatilitást főként a kiugróan magas árú órák húzzák fel, ugyanis - mint azt fentebb láthattuk - a negatív áras órákból kevesebb van itthon (és a régióban), mint a nyugati országokban.

Pintér László, a HUPX kereskedelmi vezetőjének szavai alapján a negatív áras és a volatilitási trend változását jelentős részben az árampiac árjelzéseire reagáló szereplők idézhették elő. A meglévő árkülönbségek (spreadek) olyan jelenségek, amelyek mindig egyben lehetőséget is jeleznek a rugalmasságban gondolkodó piaci szereplők számára. Legyen szó akár akkumulátorokról, fogyasztó vagy termelő oldali rugalmasságról, esetleg fejlettebb kereskedői megoldásokról, a kereskedők célja az árkülönbségek kihasználása, mely tevékenységük természetszerűleg a volatilitás, így a negatív árak darabszámának csökkenése irányába hat - mondta.

