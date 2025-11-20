Megszólalt az MNB a Revolut magyar fióktelepéről: ezek a változások jönnek!

A Revolut nemrégiben megszerezte az engedélyt ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi fióktelepét.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének
– mondta el az InfoRádióban a jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István.
A tényleges induláshoz, tehát ahhoz, hogy a magyar ügyfeleket magyar bankszámlaszámmal is ki tudja szolgálni, még
számos technikai, jogszabályi megfelelési lépést meg kell tennie a Revolutnak.
Ezek között szerepelnek pénzforgalmi, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési területeken elvégzendő lépések – sotola a szóvivő.
A hazai ügyfeleknek nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában a pénzforgalmi törvény előírásai alapján meg kell határozniuk a felelősségi, kárviselési szabályokat. Csatlakozniuk kell a hazai pénzforgalmi elszámolási rendszerhez, éjjel-nappal, folyamatos kapcsolattal, biztosítaniuk kell a qvik fizetéshez szükséges másodlagos számlaazonosítók használhatóságát is. Ezen felül a központi visszaélésszűrő rendszerhez is csatlakozniuk kell, amely egy negyed másodperc alatt ki tudja szűrni az esetlegesen csalásgyanús eseteket. Binder István kiemelte, hogy a hazai pénzügyi rendszer biztonságának szavatolása érdekében a „banki adóslistához”, tehát a Központi Hitelinformációs Rendszerhez is csatlakoznia kell a Revolutnak.
A szóvivő kiemelte, hogy a Revolut magyar belföldi számlaszolgáltatásával a hazai ügyfelek már magyar bankszámlára tudják megkapni például munkabérüket, nem kell állniuk az „időbeli vagy akár költségbeli terheket”.
Különösen fontos az, hogy amennyiben vitás helyzet van, akkor a panaszkezelésnek is alapelvárásként magyar nyelven kell történnie ezentúl. Továbbá, amennyiben anyagi elszámolási szerződéses jogvita van, vagy akár szerződésszegés gyanúja, akkor az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület illetékes lehet az ügyben, tette hozzá Binder István.
Amennyiben egyezséget kötnek, akkor a hazai jogszabályok alapján 2 millió forintos szerződéses összegig akár kötelezéssel is dönthet a pénzügyi békéltető testület. Emellett a hazai ügyfeleknek nyitva áll az itthoni polgári peres út is a vitarendezésre. Ha betétvédelmi intézkedésre kerülne sor, akkor viszont továbbra is a litván betétbiztosító fizetne, a magyar Országos Betétbiztosítási Alap feltételeihez hasonlóan 100 ezer eurós összegig. Habár a kifizetés a litván betétbiztosító költségére menne, azt a magyar OBA fizetné ki,
közreműködne az igények teljesítésében, és a folyamat itthon magyarul történhetne meg
– emelte ki Binder István.
Mindkét oldalról látszik a szándék, hogy a Revolut egy fizikai magyarországi bankfiókkal rendelkezzen, ugyanakkor a szóvivő „nem merne ebben a pillanatban” becslést adni arra, hogy ez mikor nyithat meg. Azt viszont hozzátette, hogy a közel kétmillió magyar Revolut-ügyfélnek is az az érdeke, hogy nyíljon egy ilyen bankfiók, ezért reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténhet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Figyelmeztet a nagykövet: egyre feszültebb a helyzet az EU és az új nagyhatalom között
Nem enyhült a helyzet, nem látszik, hogy rendeződhet a világgazdaság nagyágyúinak konfliktusa.
Teljes titokban hatalmas paktumot kötnek Ursula von der Leyenék az EU-nak
A CPTPP-EU egyezmény egy gamechanger lehet az európai gazdaság számára.
Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures
Hatszázmillió forint értékű a befektetés.
Kényes ponton támadnak vissza a nagyhatalmak a kiberbűnözőknek
Három ország fogott össze.
Megérkezett a legjobban várt Jedlik-pályázat: indulhat az energiatárolós nagy roham!
Mutatjuk a részleteket.
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Új gazdasági modell kell, ami megmenti a középosztályt, csak ehhez rombolni kell
A zöld átmenettel egy csapásra elérhető ez a cél, anélkül a gazdasággal együtt pusztulunk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!