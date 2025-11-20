Kezdődik a havazás Magyarországon

A hét első felében, a lehűlés a magasabban fekvő területeken már megtette a hatását: a Kékestetőn és Bánkúton már kedd reggelre kifehéredett a táj.
Ahogy arról beszámoltunk korábban, a Weather on Maps bejegyzése szerint a nagyobbnak látszik az egyetértés az időjárási modellekben, hogy
a hétvégén a hótakaró nagyobb területen maradhat meg az országban átmeneti jelleggel.
Az Időkép időjárási oldal által streamelt élőkép szerint a Nagy-Hideg-hegyen, a Börzsöny harmadik legmagasabb hegyén már nagy pelyhekben hull a hó és fehér a táj.
Az Időkép szerint a havazás által érintett nyugati, északnyugati országrészben péntek reggelig síkvidéken is lehullhat néhány centiméter vizes, tapadó hó, viszont a magasabb fekvő tájakon ennél több valószínű, legtöbb a Bakonyban. Itt akár a 10 centimétert is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelmeztet a nagykövet: egyre feszültebb a helyzet az EU és az új nagyhatalom között
Nem enyhült a helyzet, nem látszik, hogy rendeződhet a világgazdaság nagyágyúinak konfliktusa.
Teljes titokban hatalmas paktumot kötnek Ursula von der Leyenék az EU-nak
A CPTPP-EU egyezmény egy gamechanger lehet az európai gazdaság számára.
Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures
Hatszázmillió forint értékű a befektetés.
Kényes ponton támadnak vissza a nagyhatalmak a kiberbűnözőknek
Három ország fogott össze.
Megérkezett a legjobban várt Jedlik-pályázat: indulhat az energiatárolós nagy roham!
Mutatjuk a részleteket.
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Új gazdasági modell kell, ami megmenti a középosztályt, csak ehhez rombolni kell
A zöld átmenettel egy csapásra elérhető ez a cél, anélkül a gazdasággal együtt pusztulunk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!