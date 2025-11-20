Kezdődik a havazás Magyarországon

A hét elején érkező hidegfronttal sarki eredetű légtömegek érték el hazánkat. Az előrejelzések korábban már számoltak azzal a lehetőséggel, hogy helyenként havas eső, havazás is kialakulhat az országban. A Nagy-Hideg-hegy webkamárján már látszik, hogy nagy pelyhekben hull a hó és kifehéredett a táj.

A hét első felében, a lehűlés a magasabban fekvő területeken már megtette a hatását: a Kékestetőn és Bánkúton már kedd reggelre kifehéredett a táj.

Ahogy arról beszámoltunk korábban, a Weather on Maps bejegyzése szerint a nagyobbnak látszik az egyetértés az időjárási modellekben, hogy

a hétvégén a hótakaró nagyobb területen maradhat meg az országban átmeneti jelleggel.

Az Időkép időjárási oldal által streamelt élőkép szerint a Nagy-Hideg-hegyen, a Börzsöny harmadik legmagasabb hegyén már nagy pelyhekben hull a hó és fehér a táj.

Az Időkép szerint a havazás által érintett nyugati, északnyugati országrészben péntek reggelig síkvidéken is lehullhat néhány centiméter vizes, tapadó hó, viszont a magasabb fekvő tájakon ennél több valószínű, legtöbb a Bakonyban. Itt akár a 10 centimétert is meghaladhatja a friss hótakaró vastagsága.

