Minden eszközt bevet a Mol: az Európai Bizottsághoz fordul az olajcég

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat - olvasható a Mol közleményében.

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy

csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába,

ami a JANAF rendszerébe "technikai készletként" kerül be.

A vonatkozó sajtóközlemény szerint az Adria vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel.

Emlékeztetnek: nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. "Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben.

Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolaj mennyiségeket,

valamint biztosítsa a szlovák finomító folyamatos és biztonságos működését, amely kulcsszerepet játszik több EU-tagállam üzemanyagellátásában" - írják.

Az Adria-vezeték kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel a Mol szerint. Kiemelik: felmerül a kérdés, hogy

mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj - Európai Unió által javasolt - fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából.

A Slovnaft és a Mol ezért arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását.

