FONTOS Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól
Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington titkos béketervét – A történelem egyik legsötétebb fejezetére emlékezteti a helyzet
Elhűlt Zelenszkij embere, mikor meglátta Washington titkos béketervét – A történelem egyik legsötétebb fejezetére emlékezteti a helyzet

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a Sky News-nak azt mondta, a kiszivárgott 28 pontos amerikai béketerv az „eddigi legfurcsább terv”, és „abszolút irreális”.

Még nem ismerjük a részleteket, de első látásra a valaha volt legfurcsább tervnek tűnik

– nyilatkozta Merezsko. Hozzátette:

Számomra teljesen irreálisnak tűnik, és egyértelműen ellentétes Ukrajna vörös vonalaival.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjának a tagja reményét fejezte ki, hogy az Ukrajna nélkül folytatott titkos tárgyalásokról szóló hírek nem igazak. Szerinte ezek „nagyon veszélyesek” lennének, és arra hasonlítanának, mikor a nyugati hatalmak Csehszlovákia háta mögött döntöttek az ország egy részének német kézbe adásáról 1938-ban.

Szerdán szivárgott ki, hogy az Egyesült Államok 28 pontos béketervvel készül a háború megoldására, és állítólag titkos tárgyalások is folytak Oroszországgal Ukrajna háta mögött. A terv tartalmazná, hogy Ukrajna önként adja föl területei egy részét, illetve hogy korlátozzák az ukrán haderő létszámát.

Washington érdemben nem kommentálta a kiszivárgott terveket, Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor azt írta, mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images

