Szereted a tonhalat? Új szabályok jönnek január 27-én

Az európai halászati szektor üdvözli a sós lében fagyasztott tonhalra vonatkozó új uniós szabályozást, amely 2026 januárjától lép életbe, és egységes piaci feltételeket teremt az EU-s és nem EU-s flották között - közölte a Food Safety News.

Az Europêche szerint az új jogszabály elismeri az európai tonhalhalászati flotta által már alkalmazott magas szintű egészségügyi és technológiai előírásokat. A 2026. január 27-től hatályba lépő szabályok az uniós normákhoz igazítják a piacra jutás feltételeit.

A fagyasztóhajóknak igazolniuk kell, hogy folyamatos, validált eljárással

képesek a hal belsejében -18 Celsius-fokos hőmérsékletet elérni.

A sós lé hőmérsékletét elektronikusan, valós időben kell monitorozni, és a nyilvántartásokat a hatóságok számára elérhetővé kell tenni. Azok a hajók, amelyek kapacitását a jóváhagyás során validálták és dokumentálták, felkerülnek az engedélyezett listára, és tonhalat vihetnek az EU piacára.

Az új szabályok meghatározzák a tonhal sós lében történő fagyasztásának idő- és hőmérséklet-paramétereit. A rendelet szerint a közvetlen fagyasztási folyamat során a -18 Celsius-fok elérése nem haladhatja meg a 96 órát az első tonhal sós lébe helyezése után, és a hal belső hőmérsékletének 24 órán belül 0 Celsius-fok alá kell csökkennie.

A korábbi hatósági ellenőrzések és uniós bizottsági auditok során kiderült, hogy egyes vállalkozások

illegálisan árultak -9 Celsius-fokon sós lében fagyasztott halat friss tonhalként.

Az Európai Bizottság szerint ez a csalárd gyakorlat egészségügyi kockázatnak tette ki a fogyasztókat, mivel túlzott hisztamin-termeléshez és szkombroid mérgezéshez vezethet.

Az Europêche közölte, hogy az európai üzemeltetők fejlett, sós lében történő fagyasztási és ellenőrzési rendszerekkel szerelték fel hajóikat, amelyeket valós körülmények között teszteltek és dokumentáltak. Az iparág elvégezte a tudományos munkát és bemutatta a technológiát, amely lehetővé teszi a -18 Celsius-fokon fagyasztott uniós tonhal előállítását. Ez az a szabvány, amelyet másoknak is teljesíteniük kell az uniós piacra jutáshoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

