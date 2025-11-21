Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat

Donald Trump a Fox News Radiónak adott interjúban kijelentette, jövő csütörtököt tartja "megfelelő határidőnek" arra, hogy Ukrajna elfogadja a 28 pontos tervet.

Sok határidőm volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor hajlamos az ember meghosszabbítani a határidőket. De a csütörtököt megfelelő időpontnak tartjuk

- jelentette ki Trump.

Az NBC News három amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be korábban, hogy a Fehér Ház azt szeretné, ha Ukrajna november 27-ig jóváhagyná a béketervének kereteit.

Egyes híradások szerint az új amerikai béketervről szóló tárgyalások akár 12 hónapig is eltarthatnak, mivel a jelenlegi javaslat számos irreális feltételt tartalmaz.

A 28 pontos, Donald Trump által már jóváhagyott dokumentum jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről: előírná, hogy Ukrajna adja a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

