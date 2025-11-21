  • Megjelenítés
Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat
Globál

Béketerv: Donald Trump üzent Ukrajnának, eljött a megfelelő pillanat

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan beszélt az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervéről - közölte a Sky News.

Donald Trump a Fox News Radiónak adott interjúban kijelentette, jövő csütörtököt tartja "megfelelő határidőnek" arra, hogy Ukrajna elfogadja a 28 pontos tervet.

Sok határidőm volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor hajlamos az ember meghosszabbítani a határidőket. De a csütörtököt megfelelő időpontnak tartjuk

- jelentette ki Trump.

Az NBC News három amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be korábban, hogy a Fehér Ház azt szeretné, ha Ukrajna november 27-ig jóváhagyná a béketervének kereteit.

Még több Globál

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Béketerv: elmondták, meddig húzódhatnak a sorsdöntő tárgyalások

Gigantikus haderőfejlesztésbe kezd a szomszédos ország

Egyes híradások szerint az új amerikai béketervről szóló tárgyalások akár 12 hónapig is eltarthatnak, mivel a jelenlegi javaslat számos irreális feltételt tartalmaz.

A 28 pontos, Donald Trump által már jóváhagyott dokumentum jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről: előírná, hogy Ukrajna adja a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

Kapcsolódó cikkünk

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Anastasiia Smolienko/Ukrinform/NurPHOto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility