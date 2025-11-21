  • Megjelenítés
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után

Portfolio
Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök, az akkori gyengülést pedig nap közben sem tudja ledolgozni a hazai valuta.
Megint felszúrt a forint árfolyama

Ismét 384 környékére gyengült a forint árfolyama az euróval szemben (383,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollár jegyzése szintén emelkedett, a zöldhasú jegyzése most 333,5 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ez állhat a mai piaci mozgások hátterében

A forint trendszerűen jó teljesítményét több, egymást erősítő hatás indokolja:

  • a régiós és fejlett országokhoz képest magas kamatszint,
  • a szigorú monetáris politika mellett időről időre kiálló jegybanki kommunikáció, valamint
  • a nemzetközi befektetők spekulatív ügyletei, melyek közül a Tisza-bet és az opciós piaci műveletek most a leggyakrabban említettek.

Ezen hatások mindegyike növelte a spekulatív pozíciók összesített méretét, amely viszont különösen érzékennyé tette a hazai fizetőeszköz árfolyamát a kedvezőtlen hírekre.

Ennek iskolapéldáját láthattuk a mai napon is, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök lemondására 1 százalékos gyengüléssel reagált a forint az euró ellenében, nap közben pedig az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos hírek rángatták meg a devizaárfolyamokat.

Próbál erősödni a forint, de megálljt parancsolnak neki

Nem tud érdemben erősödni a forint az euróval szembeni 383,5-384,0-es szintről, kisebb kilengésekkel ugyan, de késő délelőtt óta ebben a sávban mozog az árfolyam. A kurzus most 383,5.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama eközben 333,0 körül ingadozik, kisebb felszúrások után most ismét erre a szintre tért vissza a jegyzés (332,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Újra 384 felett az euró

Ismét gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz árfolyama ismét 384 fölé emelkedett (a kurzus jelenleg 384,1).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ezidáig nem tudta ledolgozni reggeli esését a forint

Bár ismét forinterősödés látszik az euróval szembeni árfolyamban, a jegyzés még mindig meghaladja a reggeli szintet. A kurzus most 383,4.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollár-forint árfolyamon szintén látszik a piaci korrekció, a zöldhasú jegyzése most a 333-as szint körül ingadozik (332,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megkongatták a vészharangot: vége annak a növekedésnek, amiben Magyarország is hitt

Christine Lagarde, az Európai Központi bank (EKB) elnöke szerint újabb hat év tétlenség már nemcsak csalódás, hanem felelőtlenség volna Európa részéről - tudósított a Bloomberg.

Gyengül a forint és az euró is

Emelkedik a dollár forinttal szembeni jegyzése, a jelenlegi 333,8-as kurzus pedig már a Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásáról szóló hírt kísérő árfolyamemelkedést is meghaladja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A délelőtti órákban az euró is gyengülni kezdett a dollárral szemben, a közös európai fizetőeszköz jegyzése a reggeli 1,155-ös szintről 1,151-ig csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megakadt a délelőtti korrekció

Megszakadt a forint erősödését segítő délelőtti piaci korrekció, az euró árfolyama pedig mostanra 383,9-re emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama szintén felfelé kapaszkodik, a jegyzés mostanra a 333-as szintet közelíti (332,9).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Rossz hírek érkeztek Németországból

Megtorpant a német magánszektor: a HCOB előzetes kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben 52,1 pontra süllyedt. Az alindikátorok azt is megmutatták, hogy a feldolgozóipari és a szolgáltatószektorbeli aktivitás egyaránt lassult.

Közel a reggeli szint az euró árfolyamában

Folytatódott a piaci korrekció a reggeli nagy forintgyengülés után. Az euró jegyzése 383,1-ig, a dolláré 332,1-ig csökkent az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagy piaci kilengés kísér most minden hírt

Ahogy arról korábban már több gazdaságpolitikai szakember is nyilatkozott, rendkívül magas a "forró tőke" (carry trade-állomány) a magyar pénzpiacokon.

Ez emeli a devizapiacok volatilitását, mivel egy-egy hírre a korábbinál jóval nagyobb pénzállomány mozdulhat meg.

Ennek egy jól látható példája valósult meg ma reggel, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére mintegy 1 százalékot (3 forintot) gyengült a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama.

Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek

Surányi György: "Még két ilyen nyilatkozat és 400-nál lesz az euró"

Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?

Mi az a Tisza-bet? Tényleg ez a forint titokzatos támasza?

383,6 az euró

Folytatódik a piac korrekciója a reggeli forintesés után, az euró jegyzése 383,6-ig, a dolláré 332,4-ig csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Erősödik vissza a forint árfolyama

Fokozatosan erősödik vissza a forint árfolyama az elmúlt percekben, amely mintegy 3 forintot esett Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére. A 385,4-es szintről mostanra éppen 1 forintot csökkent a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Lassan padlót fognak a beruházások Magyarországon

Folytatódott a beruházások csökkenése Magyarországon: a KSH adatai szerint a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3%-os, éves alapon (szezonálisan igazítva) 4,1%-os esést láthatunk a volumenben. A bő három éve tartó lejtmenet tehát nem ért véget, de a visszaesés üteme az utóbbi időszakban sokat mérséklődött, ami azt jelzi, hogy lassan eléri a mélypontját a magyar beruházási teljesítmény.

Virág Barnabás lemondásának hírére azonnal ütni kezdték a forintot

A forint árfolyam azonnal 385,6-ig szúrt fel az euróval szemben, ahogy megérkezett a Magyar Nemzeti Bank közleménye arról, hogy Virág Barnabás alelnök lemondott. Utódja várhatóan Banai Péter Benő lesz, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját -közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Vérengzés a piacokon - Mutatjuk, mi történik a forinttal

Erősen kezdi a napot a forint: az euróval szembeni jegyzés 382,4, míg a dollár árfolyama 331,1, ami egyaránt a hét eleji mélypontok körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

