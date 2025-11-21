Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után

A forint trendszerűen jó teljesítményét több, egymást erősítő hatás indokolja:

a régiós és fejlett országokhoz képest magas kamatszint,

a szigorú monetáris politika mellett időről időre kiálló jegybanki kommunikáció, valamint

a nemzetközi befektetők spekulatív ügyletei, melyek közül a Tisza-bet és az opciós piaci műveletek most a leggyakrabban említettek.

Ezen hatások mindegyike növelte a spekulatív pozíciók összesített méretét, amely viszont különösen érzékennyé tette a hazai fizetőeszköz árfolyamát a kedvezőtlen hírekre.

Ennek iskolapéldáját láthattuk a mai napon is, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök lemondására 1 százalékos gyengüléssel reagált a forint az euró ellenében, nap közben pedig az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos hírek rángatták meg a devizaárfolyamokat.