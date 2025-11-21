  • Megjelenítés
Béketerv: elmondták, meddig húzódhatnak a sorsdöntő tárgyalások
Béketerv: elmondták, meddig húzódhatnak a sorsdöntő tárgyalások

Az új amerikai béketervről szóló tárgyalások akár 12 hónapig is eltarthatnak, mivel a jelenlegi javaslat számos irreális feltételt tartalmaz - írja a The Washington Postra hivatkozva az RBK Ukraina.

A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő forrás szerint "hónapokig tartó fáradságos tárgyalásokra" lesz szükség ahhoz, hogy a béketerv Ukrajna számára elfogadható formát öltsön.

Kijelentette, még ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alá is akarná írni, nem tehetné meg, mert számos elfogadhatatlan elemet tartalmaz.

Hozzátette, ez egyértelműen egy Oroszországnak kedvező megállapodás lenne.

Az ügyet ismerő forrás beszélt arról is, hogy a mostani megállapodás Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között jön létre, így szerinte inkább 12 hónapba telik majd a tárgyalás.

- tette hozzá.

Ehhez képest korábbi beszámolók szerint Washington erős nyomást gyakorol Kijevre, hogy legkésőbb az amerikai hálaadásig, azaz november 27-ig elfogadja az amerikaiak és oroszok által kidolgozott béketervet.

Tehát az amerikai fél "agresszív" menetrendet szorgalmaz.

A megállapodást november végéig Moszkva elé terjesztenék, a folyamatot pedig december elején véglegesítenék. 

A 28 pontos, Donald Trump által már jóváhagyott dokumentum jelentős engedményeket irányoz elő ukrán részről: előírná, hogy Ukrajna adja a Donbasz teljes területét (azaz az oroszok által nem elfoglalt részeket is), felezze meg haderejének létszámát, és mondjon le nagy hatótávolságú csapásmérő képességéről. Mindezt nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

