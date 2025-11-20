Meghökkentő fordulat: elképesztő dolgot állít az amerikai hatóság a vakcinákról - A tudományos világ kiborult

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) vakcinabiztonságról szóló weboldalát szerdán frissítették, ahol most már az olvasható, hogy
az a kijelentés, miszerint »a vakcinák nem okoznak autizmust«, nem bizonyítékokon alapuló állítás".
A változtatás az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának (HHS) legújabb lépése, amely megkérdőjelezi a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos, régóta fennálló tudományos konszenzust.
A módosítás azonnal felháborodást váltott ki tudósok és szakértők körében.
Az Autism Science Foundation csütörtöki közleményében kijelentette:
Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a CDC »Autizmus és vakcinák« weboldala megváltozott és eltorzult, most oltásellenes retorikával és nyilvánvaló hazugságokkal van tele a vakcinákról és az autizmusról."
Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia elnöke, Dr. Susan Kressly hangsúlyozta:
A következtetés egyértelmű és félreérthetetlen"
- utalva a több évtizedes kutatásokra, amelyek
nem találtak összefüggést a vakcinák és az autizmus között.
Nem világos, hogy a CDC munkatársai részt vettek-e a változtatásban, vagy azt teljes egészében Robert F. Kennedy Jr. vezetésével a HHS hajtotta végre, aki idén lett az egészségügyi minisztérium vezetője, és régóta állítja, hogy létezik kapcsolat a vakcinák és az autizmus között.
A frissített oldal nem hivatkozik új kutatásokra, ehelyett azt állítja, hogy az egészségügyi hatóságok figyelmen kívül hagyták a kapcsolatot alátámasztó korábbi tanulmányokat.
A HHS szóvivője, Andrew Nixon közleményben jelezte:
A HHS átfogó értékelést indított az autizmus okairól, beleértve a lehetséges biológiai mechanizmusok és oksági kapcsolatok vizsgálatát is. Emellett frissítjük a CDC weboldalát, hogy tükrözze az arany standardnak megfelelő, bizonyítékokon alapuló tudományt."
Több korábbi CDC-tisztviselők szerint a hivatal bizonyos témákban - beleértve a vakcinák biztonságosságát -
közzétett információi már nem tekinthetők megbízhatónak.
Az új weboldal továbbra is tartalmazza a "Vakcinák nem okoznak autizmust" címsort, de a HHS tisztviselői csillaggal jelölték meg. Az oldal alján egy megjegyzés szerint a megfogalmazást "nem távolították el az amerikai szenátus Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottsága elnökével kötött megállapodás miatt, amely szerint ez a CDC weboldalán marad."
Címlapkép forrása: 2025 Getty Images
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Rendkívüli tárgyalás lesz Kijevben.
Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege
Így készülnek a jövőre.
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Az oroszok nagy győzelmet ünnepelnek.
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége
Több mint másfél éve nem láttunk ilyet.
Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot
Mutatjuk, mikor lesz abszolút győztes ez a befektetés.
Kulcsfontosságú szavazás jön Európa egyik legnagyobb országában, teljes a káosz
Monstrummá hízott a tervezet.
Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Nagyon nem ezt akarta hallani Donald Trump.
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
A diplomatát kísérő testőröknek kellett közbeavatkozniuk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!