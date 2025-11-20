Meghökkentő fordulat: elképesztő dolgot állít az amerikai hatóság a vakcinákról - A tudományos világ kiborult

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) vakcinabiztonságról szóló weboldalát szerdán frissítették, ahol most már az olvasható, hogy

az a kijelentés, miszerint »a vakcinák nem okoznak autizmust«, nem bizonyítékokon alapuló állítás".

A változtatás az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának (HHS) legújabb lépése, amely megkérdőjelezi a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos, régóta fennálló tudományos konszenzust.

A módosítás azonnal felháborodást váltott ki tudósok és szakértők körében.

Az Autism Science Foundation csütörtöki közleményében kijelentette:

Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a CDC »Autizmus és vakcinák« weboldala megváltozott és eltorzult, most oltásellenes retorikával és nyilvánvaló hazugságokkal van tele a vakcinákról és az autizmusról."

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia elnöke, Dr. Susan Kressly hangsúlyozta:

A következtetés egyértelmű és félreérthetetlen"

- utalva a több évtizedes kutatásokra, amelyek

nem találtak összefüggést a vakcinák és az autizmus között.

Nem világos, hogy a CDC munkatársai részt vettek-e a változtatásban, vagy azt teljes egészében Robert F. Kennedy Jr. vezetésével a HHS hajtotta végre, aki idén lett az egészségügyi minisztérium vezetője, és régóta állítja, hogy létezik kapcsolat a vakcinák és az autizmus között.

A frissített oldal nem hivatkozik új kutatásokra, ehelyett azt állítja, hogy az egészségügyi hatóságok figyelmen kívül hagyták a kapcsolatot alátámasztó korábbi tanulmányokat.

A HHS szóvivője, Andrew Nixon közleményben jelezte:

A HHS átfogó értékelést indított az autizmus okairól, beleértve a lehetséges biológiai mechanizmusok és oksági kapcsolatok vizsgálatát is. Emellett frissítjük a CDC weboldalát, hogy tükrözze az arany standardnak megfelelő, bizonyítékokon alapuló tudományt."

Több korábbi CDC-tisztviselők szerint a hivatal bizonyos témákban - beleértve a vakcinák biztonságosságát -

közzétett információi már nem tekinthetők megbízhatónak.

Az új weboldal továbbra is tartalmazza a "Vakcinák nem okoznak autizmust" címsort, de a HHS tisztviselői csillaggal jelölték meg. Az oldal alján egy megjegyzés szerint a megfogalmazást "nem távolították el az amerikai szenátus Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottsága elnökével kötött megállapodás miatt, amely szerint ez a CDC weboldalán marad."

