  • Megjelenítés
Meghökkentő fordulat: elképesztő dolgot állít az amerikai hatóság a vakcinákról - A tudományos világ kiborult
Globál

Meghökkentő fordulat: elképesztő dolgot állít az amerikai hatóság a vakcinákról - A tudományos világ kiborult

Portfolio
A CDC honlapján megváltoztatták a vakcinák és az autizmus kapcsolatáról szóló információkat Donald Trump emberei: többé nem állítják egyértelműen, hogy az oltások és az autizmus nem függ össze - írta az AP News.

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) vakcinabiztonságról szóló weboldalát szerdán frissítették, ahol most már az olvasható, hogy

az a kijelentés, miszerint »a vakcinák nem okoznak autizmust«, nem bizonyítékokon alapuló állítás".

A változtatás az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának (HHS) legújabb lépése, amely megkérdőjelezi a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos, régóta fennálló tudományos konszenzust.

A módosítás azonnal felháborodást váltott ki tudósok és szakértők körében.

Még több Globál

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal

Meghökkentő reakció jött Oroszországból: őszinte véleményt mondtak Trump béketervéről - Semmi nyoma az ünneplésnek

Az Autism Science Foundation csütörtöki közleményében kijelentette:

Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy a CDC »Autizmus és vakcinák« weboldala megváltozott és eltorzult, most oltásellenes retorikával és nyilvánvaló hazugságokkal van tele a vakcinákról és az autizmusról."

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia elnöke, Dr. Susan Kressly hangsúlyozta:

A következtetés egyértelmű és félreérthetetlen"

- utalva a több évtizedes kutatásokra, amelyek

nem találtak összefüggést a vakcinák és az autizmus között.

Nem világos, hogy a CDC munkatársai részt vettek-e a változtatásban, vagy azt teljes egészében Robert F. Kennedy Jr. vezetésével a HHS hajtotta végre, aki idén lett az egészségügyi minisztérium vezetője, és régóta állítja, hogy létezik kapcsolat a vakcinák és az autizmus között.

A frissített oldal nem hivatkozik új kutatásokra, ehelyett azt állítja, hogy az egészségügyi hatóságok figyelmen kívül hagyták a kapcsolatot alátámasztó korábbi tanulmányokat.

A HHS szóvivője, Andrew Nixon közleményben jelezte:

A HHS átfogó értékelést indított az autizmus okairól, beleértve a lehetséges biológiai mechanizmusok és oksági kapcsolatok vizsgálatát is. Emellett frissítjük a CDC weboldalát, hogy tükrözze az arany standardnak megfelelő, bizonyítékokon alapuló tudományt."

Több korábbi CDC-tisztviselők szerint a hivatal bizonyos témákban - beleértve a vakcinák biztonságosságát -

közzétett információi már nem tekinthetők megbízhatónak.

Az új weboldal továbbra is tartalmazza a "Vakcinák nem okoznak autizmust" címsort, de a HHS tisztviselői csillaggal jelölték meg. Az oldal alján egy megjegyzés szerint a megfogalmazást "nem távolították el az amerikai szenátus Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottsága elnökével kötött megállapodás miatt, amely szerint ez a CDC weboldalán marad."

Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei

A WHO keményen nekiment Trumpnak

A magyar gyógyszerhatóság cáfolja Donald Trumpot

Címlapkép forrása: 2025 Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility