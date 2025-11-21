  • Megjelenítés
Meglepően korán kezdődik az idei influenzaszezon
Globál

Az EU/EGT-országokban a szokottnál 3–4 héttel korábban erősödik az influenza terjedése; az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) haladéktalan oltásra kéri a jogosultakat - közölte a szervezet.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss kockázatértékelése szerint az influenza laboratóriumi kimutatásai az előző két szezonhoz képest 3–4 héttel korábban kezdtek emelkedni az Európai Uniós országokban. A terjedést egy újonnan megjelent törzs, az A(H3N2) K alegységének terjedése hajtja. Bár az új kórokozó ellen egyelőre csak részleges védelmet biztosít a vakcina,

az ECDC arra kéri a jogosultakat, hogy mielőbb oltassák be magukat.

Idén az influenza kimutatásai a szokásosnál sokkal korábban emelkednek, vagyis az idő kulcsfontosságú. Ha ön jogosult az oltásra, ne várjon: az oltás most az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megvédje magát és környezetét a téli súlyos megbetegedésektől

– mondta Edoardo Colzani, az ECDC légúti vírusokért felelős szekcióvezetője. 

Bár továbbra sem egyértelmű, milyen közegészségügyi hatású lesz az előttünk álló influenzaszezon,

az ECDC a korábbinál súlyosabb időszak lehetőségére készül, különösen alacsony átoltottság mellett.

A szokásosnál több fertőzés további terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerekre.

Az ECDC ajánlásai a következők:

  • A súlyos betegség kockázatának kitett csoportok oltassák be magukat haladéktalanul: a 65 év felettiek, a várandós személyek, a krónikus alapbetegséggel élők vagy immunszupprimáltak, valamint a zárt intézményekben – például tartós ápolást nyújtó intézményekben – élők.
  • Az egészségügyi dolgozók és a hosszú távú ápolási intézmények munkatársai oltassák be magukat.
  • Az egészségügyi és hosszú távú ápolási intézmények erősítsék fel felkészültségi terveiket, a fertőzésmegelőzési intézkedéseket, és ösztönözzék a dolgozókat és a látogatókat a maszkviselésre a fokozott légúti víruscirkuláció időszakaiban.
  • Az országok egyértelmű, célzott kommunikációval ösztönözzék az oltást, a kézhigiéniát és a légúti etikett betartását a közösségi terjedés mérséklése érdekében.

A hazai háziorvosok eközben a koronavírus Frankenstain-variánsának terjedésére is felhívták a figyelmet. A járvány legújabb változatának (amely nevét a korábbi variánsok összefércelődéséből kapta a nevét) tünetei a tapasztalatok szerint nem súlyosak, de néhány esetben komoly szövődményeket okozhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

