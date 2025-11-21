Meglepően korán kezdődik az idei influenzaszezon

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss kockázatértékelése szerint az influenza laboratóriumi kimutatásai az előző két szezonhoz képest 3–4 héttel korábban kezdtek emelkedni az Európai Uniós országokban. A terjedést egy újonnan megjelent törzs, az A(H3N2) K alegységének terjedése hajtja. Bár az új kórokozó ellen egyelőre csak részleges védelmet biztosít a vakcina,
az ECDC arra kéri a jogosultakat, hogy mielőbb oltassák be magukat.
Idén az influenza kimutatásai a szokásosnál sokkal korábban emelkednek, vagyis az idő kulcsfontosságú. Ha ön jogosult az oltásra, ne várjon: az oltás most az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megvédje magát és környezetét a téli súlyos megbetegedésektől
– mondta Edoardo Colzani, az ECDC légúti vírusokért felelős szekcióvezetője.
Bár továbbra sem egyértelmű, milyen közegészségügyi hatású lesz az előttünk álló influenzaszezon,
az ECDC a korábbinál súlyosabb időszak lehetőségére készül, különösen alacsony átoltottság mellett.
A szokásosnál több fertőzés további terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerekre.
Az ECDC ajánlásai a következők:
- A súlyos betegség kockázatának kitett csoportok oltassák be magukat haladéktalanul: a 65 év felettiek, a várandós személyek, a krónikus alapbetegséggel élők vagy immunszupprimáltak, valamint a zárt intézményekben – például tartós ápolást nyújtó intézményekben – élők.
- Az egészségügyi dolgozók és a hosszú távú ápolási intézmények munkatársai oltassák be magukat.
- Az egészségügyi és hosszú távú ápolási intézmények erősítsék fel felkészültségi terveiket, a fertőzésmegelőzési intézkedéseket, és ösztönözzék a dolgozókat és a látogatókat a maszkviselésre a fokozott légúti víruscirkuláció időszakaiban.
- Az országok egyértelmű, célzott kommunikációval ösztönözzék az oltást, a kézhigiéniát és a légúti etikett betartását a közösségi terjedés mérséklése érdekében.
A hazai háziorvosok eközben a koronavírus Frankenstain-variánsának terjedésére is felhívták a figyelmet. A járvány legújabb változatának (amely nevét a korábbi variánsok összefércelődéséből kapta a nevét) tünetei a tapasztalatok szerint nem súlyosak, de néhány esetben komoly szövődményeket okozhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
