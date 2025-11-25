Valami nem áll össze: négy napja életben az amerikai szankció, de magyar mentesség továbbra sincs

Már 4 napja annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, de magyar mentesség továbbra sincs hivatalosan - ami nem egyezik a kormányzati nyilatkozatokkal.

Magyar idő szerint november 21-én reggel 6-kor lépett életbe az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalának (OFAC) határozata. Korábban már részletesen elemeztük, hogy pontosan hogyan is néz ki a tiltás, de röviden: előző hét pénteken egy általános "wind-down" engedély járt le, ami csak a meglévő ügyletek lezárásához szükséges átmeneti tranzakciókat engedélyezte.

A határidő lejártával lényegében minden pénzügyi tranzakció tiltott lett, tehát innentől kezdve (papíron) a Mol nem teljesíthet pénzügyi tranzakciókat a Lukoil vagy annak nemzetközi kereskedőcége, a Litasco felé. Természetesen az OFAC bármelyik pillanatban dönthet egy egyedi engedély kiadásáról, de ez egyelőre hivatalosan nem történt meg

és már 4 teljes nap eltelt a szankció élesedése óta.

Ezzel szemben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előző hét pénteken még azt nyilatkozta, hogy

amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól.

Az ellentmondás tisztázása érdekében időközben már megkerestük az amerikai nagykövetséget és pénzügyminisztériumot, valamint magyar oldalról az Energiaügyi Minisztériumot, Külgazdasági és Külügyminisztériumot és a Mol-t is - válasz egyelőre nem érkezett a megkereséseinkre.

Külön érdekesség, hogy az olajszankciók alóli mentességgel ellentétben az OFAC a Paks II-re vonatkozó szankciót már eltörölte.

Rövid összefoglaló az eddigiekről

Donald Trump amerikai elnök október 22-én arról döntött, hogy szankciókkal sútja az orosz olajóriás Lukoilt és a Rosznyeftet és érdekeltségeiket. A szankciók miatt minden olyan fél, amely a tiltólistás orosz vállalatokkal üzletel, azt kockáztatja, hogy korlátozzák a dolláralapú elszámolási rendszerhez való hozzáférését.

A bejelentés Magyarországot is érzékenyen érintette, ugyanis a Mol-on keresztül hazánk az import egy részét a Lukoil nemzetközi kereskedelméért felelős Litasco leányvállalatán keresztül szerezi be. Ezért a november 7-i amerikai-magyar csúcstalálkozó egyik legfontosabb célja az volt, hogy felmentést kapjon a legújabb amerikai olajszkanciók alól.

A találkozó utána egyik legfontosabb bejelentés az volt, hogy

a Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül

- mondta akkor Orbán Viktor.

Azonban gyorsan jött a "helyreigazítás" és a helyi hírügynökségek beszámolói alapján fehér házi tisztviselők a szankciómentesség időtartamával kapcsolatban azt mondták, hogy az csak egy évre szól. Ezután a magyar kormány képviselő többször megerősítették, hogy a Trumppal szóban kötött megállapodás nem tartalmazott időkorlátot. Nem sokkal később, november 13-án Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyértelművé tette, hogy legfeljebb egyéves felmentésről van szó.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook