Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Az Interfaxnak nyilatkozó Novak szerint a Putyin–Orbán moszkvai találkozón
napirenden volt az a forgatókönyv, amelyben magyar szereplők – az orosz híradás szerint elsősorban a Mol Nyrt. – vehetik meg orosz olajvállalatok balkáni és romániai eszközeit.
A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a magyar fél már dolgozik a tranzakción, amelynek sorsa kereskedelmi tárgyalásokon múlik, és amelyet
csendben, nagy nyilvánosság nélkül kívánnak végigvinni.
A háttérben az is napirenden van, hogy a Gazprom Nyeftyhez tartozó, amerikai szankciók alatt álló szerb NIS-ben a Mol Nyrt. részesedést szerezhet, míg a Lukoil – amelyet októberben felvettek az Egyesült Államok szankcióslistájára – kénytelen vevőt keresni bolgár és romániai hálózataira.
A moszkvai csúcstalálkozó péntek délben ért véget, ám a kétoldalú egyeztetésről kevés részlet került nyilvánosságra. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin rövid nyilatkozatokban említette a fő témákat, – amint arról beszámoltunk – Szijjártó Péter külügyminiszter pedig a Facebookon azt mondta: „amiért jöttünk, az megvan”. A megbeszélés egyik fő pontja a békecsúcs lehetséges helyszíne volt: Szijjártó szerint Putyin biztosította a magyar delegációt arról, hogy ha lesz ilyen rendezvény, azt „minden kétséget kizáróan Budapesten” tartanák.
A találkozó másik kulcsterülete az energetikai együttműködés volt, és ezen a szálon jelent meg Novak is a tárgyaláson. A magyar fél viszont a Lukoil és Gazprom Nyeft kivásárlásának lehetőségét nem említette, csak arról számolt be, hogy Oroszország kész maradéktalanul teljesíteni a kőolaj- és földgázszállításokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeit, és a megállapodott mennyiség a megállapodott ütemezés szerint érkezik majd.
Szijjártó kiemelte: Orbán előző washingtoni tárgyalásain megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, és ehhez Washington szankciómentességet biztosít – jóllehet ennek hivatalos nyoma egyelőre nem található meg az OFAC rendszerében.
A magyar kormány a paksi bővítés felgyorsításáról is megállapodott a moszkvai tárgyaláson.
A külügyminiszter szerint a Paks II. projekt minden technikai előkészítése az ütemterv szerint halad, és február 5-én kerülhet sor az első betonöntésre, amelyhez most először jelöltek meg konkrét dátumot. A találkozó üzenete így kettős: miközben Magyarország új szintre emelné energetikai együttműködését Oroszországgal, a háttérben az orosz olajcégek régiós eszközeinek magyar kézbe kerülése is realitássá válhat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko
Elképesztő balhé a német nyugdíjreform körül, a kancellár ellen lázadnak a fiatal konzervatívok
70 éves korhatárról is suttognak.
Brutális visszaesés az építőiparban: a magyar cégek 65 százalékának zuhant az árbevétele, és ennél rosszabb is jöhet még
Pesszimista a legtöbb cég az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége friss konjunktúrafelmérése szerint.
Drágul a parkolás Balatonfüreden
Január 1-től érvényesek az új tarifák.
Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek
Szerintük ez orwelli elhallgattatással ér fel.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Pokrovszk súlyos helyzetben van.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
A világ legnagyobb alapkezelői tették meg tétjeiket.
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.