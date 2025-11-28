Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Az Interfaxnak nyilatkozó Novak szerint a Putyin–Orbán moszkvai találkozón

napirenden volt az a forgatókönyv, amelyben magyar szereplők – az orosz híradás szerint elsősorban a Mol Nyrt. – vehetik meg orosz olajvállalatok balkáni és romániai eszközeit.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a magyar fél már dolgozik a tranzakción, amelynek sorsa kereskedelmi tárgyalásokon múlik, és amelyet

csendben, nagy nyilvánosság nélkül kívánnak végigvinni.

A háttérben az is napirenden van, hogy a Gazprom Nyeftyhez tartozó, amerikai szankciók alatt álló szerb NIS-ben a Mol Nyrt. részesedést szerezhet, míg a Lukoil – amelyet októberben felvettek az Egyesült Államok szankcióslistájára – kénytelen vevőt keresni bolgár és romániai hálózataira.

A moszkvai csúcstalálkozó péntek délben ért véget, ám a kétoldalú egyeztetésről kevés részlet került nyilvánosságra. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin rövid nyilatkozatokban említette a fő témákat, – amint arról beszámoltunk – Szijjártó Péter külügyminiszter pedig a Facebookon azt mondta: „amiért jöttünk, az megvan”. A megbeszélés egyik fő pontja a békecsúcs lehetséges helyszíne volt: Szijjártó szerint Putyin biztosította a magyar delegációt arról, hogy ha lesz ilyen rendezvény, azt „minden kétséget kizáróan Budapesten” tartanák.

A találkozó másik kulcsterülete az energetikai együttműködés volt, és ezen a szálon jelent meg Novak is a tárgyaláson. A magyar fél viszont a Lukoil és Gazprom Nyeft kivásárlásának lehetőségét nem említette, csak arról számolt be, hogy Oroszország kész maradéktalanul teljesíteni a kőolaj- és földgázszállításokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeit, és a megállapodott mennyiség a megállapodott ütemezés szerint érkezik majd.

Szijjártó kiemelte: Orbán előző washingtoni tárgyalásain megállapodott az amerikai elnökkel arról, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat, és ehhez Washington szankciómentességet biztosít – jóllehet ennek hivatalos nyoma egyelőre nem található meg az OFAC rendszerében.

A magyar kormány a paksi bővítés felgyorsításáról is megállapodott a moszkvai tárgyaláson.

A külügyminiszter szerint a Paks II. projekt minden technikai előkészítése az ütemterv szerint halad, és február 5-én kerülhet sor az első betonöntésre, amelyhez most először jelöltek meg konkrét dátumot. A találkozó üzenete így kettős: miközben Magyarország új szintre emelné energetikai együttműködését Oroszországgal, a háttérben az orosz olajcégek régiós eszközeinek magyar kézbe kerülése is realitássá válhat.

