Egy vagyont fizettek érte: kiderült, ki közvetítheti a spanyol focimeccseket

A pénteki bejelentés szerint az öt szezonra szóló megállapodás mintegy 6%-os növekedést jelent az előző jogdíjcsomaghoz képest. A Telefónica szabályozói beadványában közölte, hogy átlagosan 527 millió eurót fizet szezonként. A feltételek még végleges jóváhagyásra várnak.

A labdarúgás kulcsszerepet játszik a Telefónica spanyolországi stratégiájában, ahol a prémium sporttartalmak elengedhetetlenek a magas értékű ügyfelek vonzásához és megtartásához a csomagban kínált fizetős televíziós szolgáltatásokon keresztül. 2022-ben a Telefónica 1,4 milliárd eurót fizetett a DAZN-nek, miután a LaLiga diverzifikálta ügyfélbázisát más műsorszolgáltatók bevonásával.

A LaLiga közlése szerint az új időszakra vonatkozó teljes bevétel, beleértve egyéb tételeket, mint a bárok és másodosztályú közvetítési csomagok,

meghaladja majd a 6,1 milliárd eurót.

A liga előrehozta a tendert, hogy "megőrizze relevanciáját egy egyre versenyképesebb környezetben" - nyilatkozta Javier Tebas elnök.

A Telefónica nagykereskedelmi alapon is értékesíti ezeket a jogokat olyan versenytársaknak, mint a Masorange. Spanyolországban évekig szabályozták a nagykereskedelmi árakat, de ezt a követelményt 2024-ben megszüntették. A vállalat közleménye szerint "megteszi a szükséges lépéseket" annak érdekében, hogy ügyfelei hozzáférhessenek minden LaLiga-mérkőzéshez.

Európában a futballjogok piaca túllépett a hagyományos műsorszolgáltatókon, és olyan globális szórakoztatóipari és technológiai szereplőket is bevonzott, mint a Paramount Skydance Corp., amely a múlt héten megszerezte a Bajnokok Ligája televíziós jogait az Egyesült Királyságban és Németországban.

Címlapkép forrása: Portfolio