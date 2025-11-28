Oroszország ultimátumot adott a WhatsAppnak

Az orosz hírközlési felügyelet azzal fenyeget, hogy teljesen blokkolja a WhatsAppot, ha a szolgáltatás nem felel meg az orosz jogszabályoknak – számolt be a Reuters.

Hírügynökségi jelentések szerint pénteken az orosz állami hírközlési felügyelet, a Roszkomnadzor közölte: amennyiben a WhatsApp nem teljesíti az előírásokat, elérhetetlenné teszik az alkalmazást Oroszországban.

Augusztusban az ország már korlátozni kezdte bizonyos hívások lebonyolítását a Meta Platforms tulajdonában lévő WhatsAppon és a Telegramon.

Arra hivatkoztak, hogy a külföldi tulajdonú platformok megtagadták az együttműködést a bűnüldöző szervekkel csalás és terrorizmus ügyében folytatott eljárások során.

A Roszkomnadzor pénteken ismét azt állította, hogy a WhatsApp nem teljesíti a bűnmegelőzést és -elhárítást szolgáló orosz előírásokat.

Amennyiben az üzenetküldő szolgáltatás továbbra sem felel meg az orosz jogszabályoknak, teljes mértékben blokkolni fogjuk

– idézte a felügyeletet az Interfax hírügynökség.

A WhatsApp szerint Moszkva azzal próbálkozik, hogy oroszok millióit zárja el a biztonságos kommunikációtól.

Közben a hatóságok egy MAX nevű, állami háttérrel rendelkező alternatív alkalmazást népszerűsítenek. Kritikusok szerint a szolgáltatás alkalmas lehet a felhasználók megfigyelésére, amit az állami média hamis állításnak minősít.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images