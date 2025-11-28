Hírügynökségi jelentések szerint pénteken az orosz állami hírközlési felügyelet, a Roszkomnadzor közölte: amennyiben a WhatsApp nem teljesíti az előírásokat, elérhetetlenné teszik az alkalmazást Oroszországban.
Augusztusban az ország már korlátozni kezdte bizonyos hívások lebonyolítását a Meta Platforms tulajdonában lévő WhatsAppon és a Telegramon.
Arra hivatkoztak, hogy a külföldi tulajdonú platformok megtagadták az együttműködést a bűnüldöző szervekkel csalás és terrorizmus ügyében folytatott eljárások során.
A Roszkomnadzor pénteken ismét azt állította, hogy a WhatsApp nem teljesíti a bűnmegelőzést és -elhárítást szolgáló orosz előírásokat.
Amennyiben az üzenetküldő szolgáltatás továbbra sem felel meg az orosz jogszabályoknak, teljes mértékben blokkolni fogjuk
– idézte a felügyeletet az Interfax hírügynökség.
A WhatsApp szerint Moszkva azzal próbálkozik, hogy oroszok millióit zárja el a biztonságos kommunikációtól.
Közben a hatóságok egy MAX nevű, állami háttérrel rendelkező alternatív alkalmazást népszerűsítenek. Kritikusok szerint a szolgáltatás alkalmas lehet a felhasználók megfigyelésére, amit az állami média hamis állításnak minősít.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz
A szlovén miniszterelnök és az Európai Bizottság is elhatárolódott a Vlagyimir Putyinnál tett látogatástól.
Egy vagyont fizettek érte: kiderült, ki közvetítheti a spanyol focimeccseket
2032-ig szerződnek.
Oroszország ultimátumot adott a WhatsAppnak
Ha nem teljesítik a Kreml követeléseit, milliókat zárnak el a kommunikációtól.
Fontos lépés Brüsszelből: így változik meg a kereskedelem az Egyesült Államokkal
Átalakul a vámrezsim a felek között.
Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán
Magyarország kivásárolhatja az orosz olajtársaságok eszközeit.
Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke
El is különítették a pénzt.
Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón
Új részletek derültek ki.
Macron kifakadt: az EU beijedt az "amerikai offenzívától"
Jóval határozottabb fellépést vár el Ursula von der Leyen bizottságától.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.