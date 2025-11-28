Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz

Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfő moszkvai útját, jelezve, hogy európai felhatalmazás nélkül utazott Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. A német vezető mellett a szlovén miniszterelnök, Robert Golob is bírálta az oroszországi látogatást.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai, Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatását – számolt be a Handelsblatt.

Európai felhatalmazás nélkül utazott, és velünk sem konzultált az útról

– mondta Berlinben, szlovén kollégájával, Robert Golobbal tartott találkozón. Golob azt mondta, hogy „Orbán Viktor már egy ideje nem az európai csapatban játszik. Elsősorban saját érdekeit követi.”

„Nem várunk semmilyen hasznot, sem előnyt ettől a látogatástól” – mondta Golob a német kancellár oldalán.

A moszkvai út azonban nemcsak Berlinben, hanem Brüsszelben is visszatetszést keltett. Az Európai Bizottság délutáni sajtótájékoztatóján már jelezték, hogy az EU nem tudott az útról, nem ért egyet azzal.

A Handelsblattnak egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott: „az EU vezetői jó okkal kerülik Moszkvát”, és semmi sem változtat azon, hogy az EU nem kíván enyhíteni az orosz energiapolitikai korlátozásokon.

Mint azt a Kreml a találkozó után ismertette, Orbán Viktor – valamint Lázár János építésügyi és Szijjártó Péter külügyi miniszterek – moszkvai útjának gyakorlati célja is volt: a Mol Nyrt. szeretné megvásárolni a Gazprom részesedését a szerb NIS-ben, amely az ország egyetlen finomítóját működteti, és az amerikai szankciók miatt új tulajdonost kell találnia.

