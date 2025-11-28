Friedrich Merz német kancellár (CDU) élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök moszkvai, Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatását – számolt be a Handelsblatt.
Európai felhatalmazás nélkül utazott, és velünk sem konzultált az útról
– mondta Berlinben, szlovén kollégájával, Robert Golobbal tartott találkozón. Golob azt mondta, hogy „Orbán Viktor már egy ideje nem az európai csapatban játszik. Elsősorban saját érdekeit követi.”
„Nem várunk semmilyen hasznot, sem előnyt ettől a látogatástól” – mondta Golob a német kancellár oldalán.
A moszkvai út azonban nemcsak Berlinben, hanem Brüsszelben is visszatetszést keltett. Az Európai Bizottság délutáni sajtótájékoztatóján már jelezték, hogy az EU nem tudott az útról, nem ért egyet azzal.
A Handelsblattnak egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott: „az EU vezetői jó okkal kerülik Moszkvát”, és semmi sem változtat azon, hogy az EU nem kíván enyhíteni az orosz energiapolitikai korlátozásokon.
Mint azt a Kreml a találkozó után ismertette, Orbán Viktor – valamint Lázár János építésügyi és Szijjártó Péter külügyi miniszterek – moszkvai útjának gyakorlati célja is volt: a Mol Nyrt. szeretné megvásárolni a Gazprom részesedését a szerb NIS-ben, amely az ország egyetlen finomítóját működteti, és az amerikai szankciók miatt új tulajdonost kell találnia.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2025, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz
A szlovén miniszterelnök és az Európai Bizottság is elhatárolódott a Vlagyimir Putyinnál tett látogatástól.
Egy vagyont fizettek érte: kiderült, ki közvetítheti a spanyol focimeccseket
2032-ig szerződnek.
Oroszország ultimátumot adott a WhatsAppnak
Ha nem teljesítik a Kreml követeléseit, milliókat zárnak el a kommunikációtól.
Fontos lépés Brüsszelből: így változik meg a kereskedelem az Egyesült Államokkal
Átalakul a vámrezsim a felek között.
Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán
Magyarország kivásárolhatja az orosz olajtársaságok eszközeit.
Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke
El is különítették a pénzt.
Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón
Új részletek derültek ki.
Macron kifakadt: az EU beijedt az "amerikai offenzívától"
Jóval határozottabb fellépést vár el Ursula von der Leyen bizottságától.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.