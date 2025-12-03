Halpern László a Kornai János Életmű Díj idei nyertese

Az árfolyamelmélet, a gazdaságpolitika és a vállalati viselkedés területén végzett kutatásaiért Kornai János Életmű Díjjal tünteti ki Halpern Lászlót a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE).

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) idén először adja át a Kornai János Életmű Díjat. A díj a magyar közgazdaságtudomány fejlődéséhez és nemzetközi elismertségéhez jelentős mértékben hozzájáruló kutatókat jutalmazza.

A Kornai János Életmű Díj bizottságHalpern Lászlótválasztotta a díjra.

Halpern László az MTA doktora, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Kutatási területei közé tartozik az árfolyamelmélet, a gazdaságpolitika, a vállalati viselkedés és a külkereskedelem.

A díj átadására és a díjazott előadására az MKE éves konferenciájának keretében kerül sor 2025. december 18-án 14.30-15.45 között. Halpern László előadásának címe: Vállalatok, termékek, adatok.