Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára. Elméletileg előfordulhat, hogy
a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.
A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 31 darab helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek.
Termékek
A legnagyobb mértékű változás a szárazáruk között található: a Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.
A hústermékek között két Spar-parasztkolbász is érintett, amelyeknél ugyanaz a csökkenési arány, csak az ízesítés tér el. A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg. A termékeket a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. jelentette be és forgalmazza, míg a gyártó mindkét esetben a Regnum Húsüzem Perbál, vagyis a Spar saját üzeme.
A fagyasztott termékek kategóriájában az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.
|Méretcsökkenés nevemberben és december elején
|Termék
|Bejelentő
|Mértékegység
|Korábbi méret
|Új méret
|Változás (%)
|Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és étcsokoládé
|GIFT Kft.
|gramm
|100
|70
|-30,00%
|Friskies száraz macskaeledel több ízben
|Nestlé Hungária Kft.
|kilogramm
|1
|0,8
|-20,00%
|Gama mosógél több illatban
|Magnarius Kft.
|liter
|2,2
|1,98
|-10,00%
|Frutti di Mare
|Aldi Magyarország
|gramm
|450
|350
|-22,20%
|Knorr Zöldborsmártás alap
|Unilever Magyarország Kft.
|kilogramm
|1,2
|0,66
|-45,00%
|Mogyoróvaj
|Aldi Magyarország
|gramm
|350
|340
|-2,90%
|Spar hazai szeretem csemege és csípős parasztkolbász
|Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
|gramm
|400
|300
|-25,00%
|Spar sózott burgonys sticks
|Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
|gramm
|125
|90
|-28,00%
|Tutti Instant kakaó italpor
|Tutti Élelmiszeripari Kft.
|gramm
|200
|150
|-25,00%
|Wellgood/Penny
|PENNY-Market Kft.
|gramm
|80
|78,4
|-2,00%
|Forrás: NKFH
Az édességek között két, cukormentes belga csokoládé is egyszerre lett kisebb. A Gift Kft. bejelentése alapján a Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar táblás étcsokoládé egyaránt 100 grammról 70 grammra csökkent, ami 30 százalékos mérséklődést takar. A csokoládékat a The Belgian Chocolate Group gyártja.
Ennél kisebb arányú visszaesést mutat az Aldi polcain található - Intersnack Nederland B. V. által gyártott - mogyoróvaj, amely 350 gramm helyett most már 340 grammos kiszerelésben kapható (-2,9 százalék).
A háztartási kategóriában a mosógélek érintettek: a Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.
Az állateledel kategóriában a Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)
A kakaóporok között a Tutti Élelmiszeripari Kft. által gyártott és bejelentett Tutti Instant kakaó italpor vitaminokkal és kalciummal 200 grammról 150 grammra váltott, így negyedével kisebb a doboz tartalma, mint korábban.
A snackeknél a Spar sajátmárkás terméke, a Spar sózott burgonya sticks zsugorodott jelentősen: 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba (-28 százalék).
Végül a vitaminos pezsgőtabletták között egy minimális módosítás történt: a Penny által forgalmazott, a Krueger GmbH & Co. KG által gyártott Wellgood/Penny pezsgőtabletta 80 grammos kiszerelése 78,4 grammra változott, ami mindössze 2 százalékos mérséklődés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók
Irány Katar! - Ez lesz Trump végső ajánlata.
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Riasztották a védelmi erőket.
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
"Nem tudom megmondani, mi lesz most."
Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk
Máshol látszódnak a válságtünetek, mint ahol mindenki nézi.
Bejelentették a NATO–Oroszország Tanács megszűnését – Medvegyev kapva kapott az alkalmon
Menetrend szerint érkezett a volt orosz elnök fenyegetése.
Kiszivárgott: Trump az Nvidia vezérével tárgyalt
Az exportellenőrzések témájában egyeztettek.
Fokozódik a rejtély a pórul járt Sea Baby körül: az ukrán titkosszolgálat tagadja a NATO-tagország állítását
Románia szerint felrobbantottak egy ukrán gyártmányú tengeri drónt.
Vége egy korszaknak: új tulajdonoshoz kerül ez a boltlánc Magyarországon is
Hamarosan indul az üzletek átépítése.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.