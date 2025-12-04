Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással, az elmúlt hetekben is több bejelentés érkezett a hatósághoz. Bár a gyártók és forgalmazók kötelesek közölni a változásokat, az árak alakulását továbbra sem lehet pontosan nyomon követni. A mostani termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is.

Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára. Elméletileg előfordulhat, hogy

a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 31 darab helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek.

Termékek

A legnagyobb mértékű változás a szárazáruk között található: a Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.

A hústermékek között két Spar-parasztkolbász is érintett, amelyeknél ugyanaz a csökkenési arány, csak az ízesítés tér el. A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg. A termékeket a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. jelentette be és forgalmazza, míg a gyártó mindkét esetben a Regnum Húsüzem Perbál, vagyis a Spar saját üzeme.

A fagyasztott termékek kategóriájában az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.

Méretcsökkenés nevemberben és december elején Termék Bejelentő Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és étcsokoládé GIFT Kft. gramm 100 70 -30,00% Friskies száraz macskaeledel több ízben Nestlé Hungária Kft. kilogramm 1 0,8 -20,00% Gama mosógél több illatban Magnarius Kft. liter 2,2 1,98 -10,00% Frutti di Mare Aldi Magyarország gramm 450 350 -22,20% Knorr Zöldborsmártás alap Unilever Magyarország Kft. kilogramm 1,2 0,66 -45,00% Mogyoróvaj Aldi Magyarország gramm 350 340 -2,90% Spar hazai szeretem csemege és csípős parasztkolbász Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. gramm 400 300 -25,00% Spar sózott burgonys sticks Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. gramm 125 90 -28,00% Tutti Instant kakaó italpor Tutti Élelmiszeripari Kft. gramm 200 150 -25,00% Wellgood/Penny PENNY-Market Kft. gramm 80 78,4 -2,00% Forrás: NKFH

Az édességek között két, cukormentes belga csokoládé is egyszerre lett kisebb. A Gift Kft. bejelentése alapján a Belgian Milk No Sugar táblás tejcsokoládé és a The Belgian Dark No Sugar táblás étcsokoládé egyaránt 100 grammról 70 grammra csökkent, ami 30 százalékos mérséklődést takar. A csokoládékat a The Belgian Chocolate Group gyártja.

Ennél kisebb arányú visszaesést mutat az Aldi polcain található - Intersnack Nederland B. V. által gyártott - mogyoróvaj, amely 350 gramm helyett most már 340 grammos kiszerelésben kapható (-2,9 százalék).

A háztartási kategóriában a mosógélek érintettek: a Magnarius Kft. által forgalmazott Gama mosógél minden illatvariánsban – így a citrusos, floral, marseille és original változatok – egységesen 2,2 literről 1,98 literre csökkentek, így 10 százalékkal kevesebb jut egy flakonba.

Az állateledel kategóriában a Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)

A kakaóporok között a Tutti Élelmiszeripari Kft. által gyártott és bejelentett Tutti Instant kakaó italpor vitaminokkal és kalciummal 200 grammról 150 grammra váltott, így negyedével kisebb a doboz tartalma, mint korábban.

A snackeknél a Spar sajátmárkás terméke, a Spar sózott burgonya sticks zsugorodott jelentősen: 125 gramm helyett 90 gramm került a csomagolásba (-28 százalék).

Végül a vitaminos pezsgőtabletták között egy minimális módosítás történt: a Penny által forgalmazott, a Krueger GmbH & Co. KG által gyártott Wellgood/Penny pezsgőtabletta 80 grammos kiszerelése 78,4 grammra változott, ami mindössze 2 százalékos mérséklődés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images