Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók
Az Egyesült Államok vezetői arról tárgyalnak, hogy megengedik Nicolas Madurónak, Venezuela elnökének, hogy luxuskörülmények közt élje le életét Katarban, ha lemond és elmenekül a latin-amerikai országból – tudta meg a New York Post.

Az ultimátum még nincs kész, a lap úgy ír róla, mint az egyik lehetséges opció, amelyet a Fehér Ház felajánlhat a 63 éves venezuelai vezetőnek, ha önként távozik az ország éléről. A lap egyik forrása úgy nyilatkozott az ügyről, hogy „Maduro még nem nézegeti a kastélyok kínálatát Dohában.”

Donald Trump amerikai elnök többször is utalt arra az elmúlt hetekben, hogy szárazföldi támadást fog kezdeni Venezuela (és Kolumbia) ellen, a térségben össze is vonta már a kellő katonai képességeket – köztük egy repülőgép-hordozót és harci kötelékét.

A lap egy másik cikkben azt is megírta, hogy Maduro olyannyira komolyan veszi az amerikai támadás lehetőségét, hogy

minden nap máshol alszik és egyszer használatos telefonokon kommunikál, hogy ne tudják bemérni pontos helyzetét.

A lap azt is megírta, hogy Maduro segítséget kért Kubától: hírszerzőket és testőröket, akik el tudnak hárítani egy személye elleni titkosszolgálati támadást.

A Venezuelával szövetséges Oroszország már szállított fegyvereket a latin-amerikai országnak a mostani krízis kezdete óta.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

