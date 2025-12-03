Nagy bajok vannak a tengerentúlon

A vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata és ennek a kamatpálya szempontjából van igazán jelentősége.

Az ADP felmérése szerint a foglalkoztatottság novemberben 32 ezer fővel csökkent az előző havi 40 ezer fős emelkedés után (várakozás: +10 ezer fő).

Összességében az amerikai gazdasággal kapcsolatban nagyon vegyes adatok érkeznek.

A kiskereskedelmi forgalom szeptemberben gyenge volt, viszont a legfrissebb, heti felbontású Redbook felmérés szerint nagyon szépen emelkedik a fogyasztás.

Eközben az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, viszont az ADP szerint egyre romlanak a foglalkoztatottsági viszonyok, miközben a munkanélküliségi ráta is kúszik fel.

A mai adat a reálgazdaság számára rossz hír, viszont

növeli a decemberi kamatvágás esélyeit.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az adat után gyengült a dollár és csökkentek a kötvényhozamok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images