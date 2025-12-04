Itt a nagy bejelentés a 2026-os minimálbérről!

Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői aláírták a jövő évi minimálbérről, illetve garantált bérminimumról szóló, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésein kitárgyalt megállapodást. Eszerint jövőre a minimálbér 11%-kal, míg a garantált bérminimum pedig 7%-kal nő.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, múlt héten a kormányzat, a munkaadók és a munkavállalók képviselői megállapodásra jutottak a bérmegállapodásról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF). A megállapodást a felek (a kormányzat, illetve a munkaadói és munkavállalói oldal képviselői) ma írták alá.

Orbán Viktor a megállapodás aláírása után tartott beszédében kijelentette: "lényegében a teljes foglalkoztatás állapotában vagyunk, ma már a munkaerő hiánya jelentősebb kihívást jelent a gazdaság számára, mint a munkanélküliség." Kiemelte: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éppen most hozott döntést a vendégmunkásokra vonatkozóan.

Eszerint a kormány azt állapította meg, hogy 65 ezer betöltetlen álláshely van ma Magyarországon. 35 ezer munkásengedélyt fogunk kiadni és még így is marad plusz 30 ezer, amire egyelőre nem engedünk be külföldről vendégmunkásokat, és abban reménykedünk, hogy Magyarországról tudjuk még ezt a 30 ezret is feltölteni. Tehát a foglalkoztatás további növekedésére számítunk

- tette hozzá a kormányfő.

A megállapodás szerint

jövőre a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nő.

2026 januárjától így

a minimálbér bruttó 322 800 forintra nő ,

, míg a garantált bérminimum 373 200 forintra emelkedik.

A megállapodás aláírása előtt ma reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán is beszámolt a béralkuról; azt írta, hogy ezzel "január 1-jétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan".

A tavaly megkötött, három évre szóló bérmegállapodás értelmében az idei 9% minimálbér-emelés után a kötelező legkisebb munkabér összegének 2026-ban elvileg 13%-kal kellett volna emelkednie (2027-ben pedig 14%-kal). A hazai gazdaság helyzete azonban jelenleg teljesen más, mint amire a felek tavaly novemberben, a hároméves megállapodás megkötésekor számítottak. A kormányzat az idei évre 3% feletti GDP-növekedést várt még tavaly novemberben, ebből végül 1 % sem valósul meg, ezért újra kellett tárgyalni a béreket. Így az eredetileg tervezethez képest két százalékponttal alacsonyabb lett a jövő évi minimálbér-emelkedés mértéke.

A hároméves bérmegállapodás egyben azt a célt is szolgálta, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ahogy azt az EU irányelve is szorgalmazza. Ahogy korábban megírtuk, a Portfolio birtokába került kormányzati számítások szerint 2026-ban 9% környékén növekedhet a rendszeres bruttó átlagkereset. Ezzel a rendszeres bruttó átlagbér fele 356 460 forint lehet jövőre. A minimálbér lemaradása így 10% körülire csökkenhet a rendszeres bruttó átlagbér felétől.

A bérmegállapodás kapcsán még fontos azt is kiemelni, hogy bár korábban szó volt róla, de a kormányzat végül nem vette ki a részét a megállapodásból azzal, hogy a szociális hozzájárulási adót 1%-ponttal csökkenti.

Múlt héten beszámoltunk arról is, hogy a munkavállalói, illetve a munkaadói oldal képviselői miként értékelték a mai aláírás elé került megállapodást. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a mostani minimálbér-megállapodás a legalacsonyabb keresetűeknél érezhető reálbér-emelkedést jelent majd négy százalékos inflációval számolva. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára pedig úgy fogalmazott, hogy a garantált bérminimum vásárlóerejének a növekedése 3% körüli lehet, miközben a minimálbér reálértékének a növekedése elérheti a 6%-ot is.

