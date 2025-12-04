  • Megjelenítés
Baleset miatt akadozik a forgalom a székesfehérvári vasútvonalon
Gazdaság

Baleset miatt akadozik a forgalom a székesfehérvári vasútvonalon

Portfolio
Baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani - közölte a MÁV. A fennakadás végéig a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.

Az utasoknak az alábbi forgalmi változásokra kell készülniük:

  • Agárd és Dinnyés megállóhelyen a vonatok mindkét irányban az 1. vágánynál állnak meg.

Budapest-Székesfehérvár vonal elővárosi járatai:

  • A Kőbánya-Kispestről 14:27-kor Székesfehérvárra elindult G43-as vonat (3516) csak Gárdonyig közlekedik.
    • Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak tovább. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.
  • A Székesfehérvárról 16:18-kor Kőbánya-Kispestre induló G43-as vonat (3533) csak Gárdonytól közlekedik.

Távolsági járatok:

  • A Bakony és a Göcsej InterCityk Ajka, Veszprém felől csak Székesfehérvárig közlekednek, onnan fordulnak vissza a késések és torlódások mérséklése érdekében.
  • Nem közlekedik az Ajkáról 15:41-kor a Déli pályaudvarra induló Bakony InterCity (IC 903) helyett pótlóbusz közlekedik Veszprém és Székesfehérvár között, az utasai onnan alkalmas vonattal folytathatják az utazást.
    • Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak Székesfehérvárig. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.
  • Az Ajkáról 14:41-kor a Déli pályaudvarra induló Göcsej InterCity (IC 965) csak Székesfehérvárig közlekedik.
  • A balesetben érintett Bakony InterCity (IC 906) utasait a Déli pályaudvarról 14:30-kor Keszthelyre elindult Balaton InterCityre (IC 866) szállítják át a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével.
    • Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak tovább. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.

A MÁV közlése szerint a Déli pályaudvarról 14:00-kor Veszprémbe indult Bakony InterCity (IC 906) Agárd megállóhelyen elütött egy vonat elé lépett embert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

