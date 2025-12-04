Baleset miatt akadozik a forgalom a székesfehérvári vasútvonalon

Az utasoknak az alábbi forgalmi változásokra kell készülniük:
- Agárd és Dinnyés megállóhelyen a vonatok mindkét irányban az 1. vágánynál állnak meg.
Budapest-Székesfehérvár vonal elővárosi járatai:
- A Kőbánya-Kispestről 14:27-kor Székesfehérvárra elindult G43-as vonat (3516) csak Gárdonyig közlekedik.
- Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak tovább. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.
- A Székesfehérvárról 16:18-kor Kőbánya-Kispestre induló G43-as vonat (3533) csak Gárdonytól közlekedik.
Távolsági járatok:
- A Bakony és a Göcsej InterCityk Ajka, Veszprém felől csak Székesfehérvárig közlekednek, onnan fordulnak vissza a késések és torlódások mérséklése érdekében.
- Nem közlekedik az Ajkáról 15:41-kor a Déli pályaudvarra induló Bakony InterCity (IC 903) helyett pótlóbusz közlekedik Veszprém és Székesfehérvár között, az utasai onnan alkalmas vonattal folytathatják az utazást.
- Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak Székesfehérvárig. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.
- Az Ajkáról 14:41-kor a Déli pályaudvarra induló Göcsej InterCity (IC 965) csak Székesfehérvárig közlekedik.
- A balesetben érintett Bakony InterCity (IC 906) utasait a Déli pályaudvarról 14:30-kor Keszthelyre elindult Balaton InterCityre (IC 866) szállítják át a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével.
- Az utasai a Déli pályaudvarról 15:00-kor Ajkára elindult Göcsej InterCityvel (IC 956) utazhatnak tovább. Megáll Gárdonyban, Agárdon, Dinnyésen, Öskün és Hajmáskéren is.
A MÁV közlése szerint a Déli pályaudvarról 14:00-kor Veszprémbe indult Bakony InterCity (IC 906) Agárd megállóhelyen elütött egy vonat elé lépett embert.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
