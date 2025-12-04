  • Megjelenítés
Durva számok érkeztek, most kezdett csak igazán tombolni az influenza
Durva számok érkeztek, most kezdett csak igazán tombolni az influenza

Az idei év 48. hetén több mint 210 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel; az influenzaszerű megbetegedések száma 26 300, ami heti alapon közel 18%-os emelkedést jelez - olvasható a Portfolio angol nyelvű elemzésében.

A felmérésben részt vevő orvosok jelentései szerint az idei év 48. hetében (november 24-30. között) 210 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, ami 13,2%-kal több a 47. héthez képest.

Közülük 26 300 esetben influenzaszerű megbetegedést (ILI) állapítottak meg.

Egymillió lakosra vetítve az esetszám 2011 óta csak a 2023/24-es szezonban volt ennél magasabb.

Az ARI miatti orvoshoz fordulók becsült száma alapján a jelenlegi légúti szezon rosszabbul indult, mint az előző években, ugyanakkor immár negyedik hete az ARI-esetszámok alacsonyabbak, mint az előző három év azonos időszakában. Ezzel szemben az ILI-esetszám jelenleg a második legmagasabb a megelőző három évhez viszonyítva. Az ILI-esetszámok aránya az ARI-n belül 12,5%, ami magasabb az előző három évinél, és enyhe emelkedés a múlt heti 12,0%-hoz képest.

Százezer lakosra vetítve az ARI-helyzet kedvezőbb volt, mint az előző három szezonban. Az ILI-páciensek száma 100 ezer főre vetítve a 2023/24-es szezonban volt kissé nagyobb;

a mostani érték 2011/2012 óta a második legmagasabb.

A vizsgálatra beküldött minták kumulált száma a 48. hétig meghaladja a 2022/23-as szezonét, de elmarad a 2023/24-es és a 2024/25-ös adatoktól.

A Covid–19 pozitivitási ráta 12,2% volt a sentinel háziorvosok által beküldött 156 minta 19 pozitív tesztje alapján, és 11,6% a sentinel kórházak és a hagyományos diagnosztikus minták együtt (összesen 190 minta, 22 pozitív eredmény). A koronavírus-pozitivitás tovább csökkent a 47. heti 12,6%-ról és a 46. heti 13,8%-ról, és alacsonyabb volt, mint a 2023/24-es és a 2022/23-as szezon azonos hetében, ugyanakkor magasabb, mint a 2024/25-ös szezon korábbi heteiben.

Az influenza-pozitivitási ráta a várakozásoknak megfelelően 5,3%-ra emelkedett. Az RSV (respiratorikus syncytialis vírus) jelenlétét először a 46. héten mutatták ki; a pozitivitás továbbra is alacsony, miközben 2022 végén–2023 elején mintegy 24%-on tetőzött. Az elmúlt három szezon mintázatai mindazonáltal kevés támpontot adnak az előrejelzésekhez.

Súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI) 90-en kerültek kórházba, szemben az előző heti 76-tal; közülük 16-an (17,8%) voltak COVID-19-pozitívak. Ez az arány 2024/25-ben 18,9%, 2023/24-ben 71,8% volt, miközben a 48. héten több SARI-beteget vettek fel (2024-ben 132-t, 2023-ban 266-ot). Intenzív vagy szubintenzív ellátásra 9 betegnek volt szüksége (10,0%), ami jelentős emelkedés a 47. heti 3,9%-hoz képest; ugyanez 2024 azonos hetében 16 fő (12,1%), 2023-ban 28 fő (10,5%) volt.

A koronavírussal kórházba került betegek háromnegyede (összesen 12 fő) 60 év feletti volt.

A SARI-betegek több mint 44%-a (40 fő) szintén ebbe a korcsoportba tartozott, míg a SARI-páciensek mintegy egynegyede (20 fő) kétévesnél fiatalabb.

Az NNGYK a legutóbbi, a 20. héten véget ért szezon óta közzétett adatai szerint a 35. héttől általános növekedés látható a kórházi SARI-eseteknél, egy váratlan, 42. heti visszaesést leszámítva. A SARS–CoV–2 továbbra is a kórházi felvételek fő kiváltó oka. Eddig a szezon enyhébb az előzőeknél abból a szempontból, hogy az összes ARI-beteg közül arányaiban kevesebben kerülnek kórházba.

A 48. héten akut légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulók több mint fele 0-14 éves gyermek volt (közel 107 000 fő), szemben az egy héttel korábbi mintegy 92 500 fővel (49,8%). A páciensek körülbelül egynegyede (52 400 fő) a 15-34 éves korcsoportba tartozott.

Influenza jellegű megbetegedések esetén a leginkább érintett csoport a 15-34 éveseké volt 9 100 fővel (34,6%), őket követték a 0-14 évesek 8 300 fővel (31,6%).

