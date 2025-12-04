Durva számok érkeztek, most kezdett csak igazán tombolni az influenza

A felmérésben részt vevő orvosok jelentései szerint az idei év 48. hetében (november 24-30. között) 210 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, ami 13,2%-kal több a 47. héthez képest.

Közülük 26 300 esetben influenzaszerű megbetegedést (ILI) állapítottak meg.

Egymillió lakosra vetítve az esetszám 2011 óta csak a 2023/24-es szezonban volt ennél magasabb.

Az ARI miatti orvoshoz fordulók becsült száma alapján a jelenlegi légúti szezon rosszabbul indult, mint az előző években, ugyanakkor immár negyedik hete az ARI-esetszámok alacsonyabbak, mint az előző három év azonos időszakában. Ezzel szemben az ILI-esetszám jelenleg a második legmagasabb a megelőző három évhez viszonyítva. Az ILI-esetszámok aránya az ARI-n belül 12,5%, ami magasabb az előző három évinél, és enyhe emelkedés a múlt heti 12,0%-hoz képest.

Százezer lakosra vetítve az ARI-helyzet kedvezőbb volt, mint az előző három szezonban. Az ILI-páciensek száma 100 ezer főre vetítve a 2023/24-es szezonban volt kissé nagyobb;

a mostani érték 2011/2012 óta a második legmagasabb.

A vizsgálatra beküldött minták kumulált száma a 48. hétig meghaladja a 2022/23-as szezonét, de elmarad a 2023/24-es és a 2024/25-ös adatoktól.

A Covid–19 pozitivitási ráta 12,2% volt a sentinel háziorvosok által beküldött 156 minta 19 pozitív tesztje alapján, és 11,6% a sentinel kórházak és a hagyományos diagnosztikus minták együtt (összesen 190 minta, 22 pozitív eredmény). A koronavírus-pozitivitás tovább csökkent a 47. heti 12,6%-ról és a 46. heti 13,8%-ról, és alacsonyabb volt, mint a 2023/24-es és a 2022/23-as szezon azonos hetében, ugyanakkor magasabb, mint a 2024/25-ös szezon korábbi heteiben.

Az influenza-pozitivitási ráta a várakozásoknak megfelelően 5,3%-ra emelkedett. Az RSV (respiratorikus syncytialis vírus) jelenlétét először a 46. héten mutatták ki; a pozitivitás továbbra is alacsony, miközben 2022 végén–2023 elején mintegy 24%-on tetőzött. Az elmúlt három szezon mintázatai mindazonáltal kevés támpontot adnak az előrejelzésekhez.

Súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI) 90-en kerültek kórházba, szemben az előző heti 76-tal; közülük 16-an (17,8%) voltak COVID-19-pozitívak. Ez az arány 2024/25-ben 18,9%, 2023/24-ben 71,8% volt, miközben a 48. héten több SARI-beteget vettek fel (2024-ben 132-t, 2023-ban 266-ot). Intenzív vagy szubintenzív ellátásra 9 betegnek volt szüksége (10,0%), ami jelentős emelkedés a 47. heti 3,9%-hoz képest; ugyanez 2024 azonos hetében 16 fő (12,1%), 2023-ban 28 fő (10,5%) volt.

A koronavírussal kórházba került betegek háromnegyede (összesen 12 fő) 60 év feletti volt.

A SARI-betegek több mint 44%-a (40 fő) szintén ebbe a korcsoportba tartozott, míg a SARI-páciensek mintegy egynegyede (20 fő) kétévesnél fiatalabb.

Az NNGYK a legutóbbi, a 20. héten véget ért szezon óta közzétett adatai szerint a 35. héttől általános növekedés látható a kórházi SARI-eseteknél, egy váratlan, 42. heti visszaesést leszámítva. A SARS–CoV–2 továbbra is a kórházi felvételek fő kiváltó oka. Eddig a szezon enyhébb az előzőeknél abból a szempontból, hogy az összes ARI-beteg közül arányaiban kevesebben kerülnek kórházba.

A 48. héten akut légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulók több mint fele 0-14 éves gyermek volt (közel 107 000 fő), szemben az egy héttel korábbi mintegy 92 500 fővel (49,8%). A páciensek körülbelül egynegyede (52 400 fő) a 15-34 éves korcsoportba tartozott.

Influenza jellegű megbetegedések esetén a leginkább érintett csoport a 15-34 éveseké volt 9 100 fővel (34,6%), őket követték a 0-14 évesek 8 300 fővel (31,6%).

