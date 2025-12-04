Durva számok érkeztek, most kezdett csak igazán tombolni az influenza

A felmérésben részt vevő orvosok jelentései szerint az idei év 48. hetében (november 24-30. között) 210 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, ami 13,2%-kal több a 47. héthez képest.
Közülük 26 300 esetben influenzaszerű megbetegedést (ILI) állapítottak meg.
Egymillió lakosra vetítve az esetszám 2011 óta csak a 2023/24-es szezonban volt ennél magasabb.
Az ARI miatti orvoshoz fordulók becsült száma alapján a jelenlegi légúti szezon rosszabbul indult, mint az előző években, ugyanakkor immár negyedik hete az ARI-esetszámok alacsonyabbak, mint az előző három év azonos időszakában. Ezzel szemben az ILI-esetszám jelenleg a második legmagasabb a megelőző három évhez viszonyítva. Az ILI-esetszámok aránya az ARI-n belül 12,5%, ami magasabb az előző három évinél, és enyhe emelkedés a múlt heti 12,0%-hoz képest.
Százezer lakosra vetítve az ARI-helyzet kedvezőbb volt, mint az előző három szezonban. Az ILI-páciensek száma 100 ezer főre vetítve a 2023/24-es szezonban volt kissé nagyobb;
a mostani érték 2011/2012 óta a második legmagasabb.
A vizsgálatra beküldött minták kumulált száma a 48. hétig meghaladja a 2022/23-as szezonét, de elmarad a 2023/24-es és a 2024/25-ös adatoktól.
A Covid–19 pozitivitási ráta 12,2% volt a sentinel háziorvosok által beküldött 156 minta 19 pozitív tesztje alapján, és 11,6% a sentinel kórházak és a hagyományos diagnosztikus minták együtt (összesen 190 minta, 22 pozitív eredmény). A koronavírus-pozitivitás tovább csökkent a 47. heti 12,6%-ról és a 46. heti 13,8%-ról, és alacsonyabb volt, mint a 2023/24-es és a 2022/23-as szezon azonos hetében, ugyanakkor magasabb, mint a 2024/25-ös szezon korábbi heteiben.
Az influenza-pozitivitási ráta a várakozásoknak megfelelően 5,3%-ra emelkedett. Az RSV (respiratorikus syncytialis vírus) jelenlétét először a 46. héten mutatták ki; a pozitivitás továbbra is alacsony, miközben 2022 végén–2023 elején mintegy 24%-on tetőzött. Az elmúlt három szezon mintázatai mindazonáltal kevés támpontot adnak az előrejelzésekhez.
Súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI) 90-en kerültek kórházba, szemben az előző heti 76-tal; közülük 16-an (17,8%) voltak COVID-19-pozitívak. Ez az arány 2024/25-ben 18,9%, 2023/24-ben 71,8% volt, miközben a 48. héten több SARI-beteget vettek fel (2024-ben 132-t, 2023-ban 266-ot). Intenzív vagy szubintenzív ellátásra 9 betegnek volt szüksége (10,0%), ami jelentős emelkedés a 47. heti 3,9%-hoz képest; ugyanez 2024 azonos hetében 16 fő (12,1%), 2023-ban 28 fő (10,5%) volt.
A koronavírussal kórházba került betegek háromnegyede (összesen 12 fő) 60 év feletti volt.
A SARI-betegek több mint 44%-a (40 fő) szintén ebbe a korcsoportba tartozott, míg a SARI-páciensek mintegy egynegyede (20 fő) kétévesnél fiatalabb.
Az NNGYK a legutóbbi, a 20. héten véget ért szezon óta közzétett adatai szerint a 35. héttől általános növekedés látható a kórházi SARI-eseteknél, egy váratlan, 42. heti visszaesést leszámítva. A SARS–CoV–2 továbbra is a kórházi felvételek fő kiváltó oka. Eddig a szezon enyhébb az előzőeknél abból a szempontból, hogy az összes ARI-beteg közül arányaiban kevesebben kerülnek kórházba.
A 48. héten akut légúti fertőzés miatt orvoshoz fordulók több mint fele 0-14 éves gyermek volt (közel 107 000 fő), szemben az egy héttel korábbi mintegy 92 500 fővel (49,8%). A páciensek körülbelül egynegyede (52 400 fő) a 15-34 éves korcsoportba tartozott.
Influenza jellegű megbetegedések esetén a leginkább érintett csoport a 15-34 éveseké volt 9 100 fővel (34,6%), őket követték a 0-14 évesek 8 300 fővel (31,6%).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama
Örülnek a részvényesek.
Megvan, mi jöhet az új magyar bérmegállapodás után
Van kockázata az erőltetett béremelésnek.
Dőlnek a rekordok a magyar biztosítási piacon, de nem mind arany, ami fénylik
Érdekes jelenségek rajzolódnak ki az MNB friss számaiból.
Mindenki másképp csinálja: Törökország hatalmas gázüzletet kötött Moszkvával
De közben másfelé is kacsingatnak.
Megszűnhet az EU széttagoltsága, ami évtizedek óta hátráltatja a gazdaságot
Az Európai Bizottság bemutatta 11 ezer milliárdos tervét.
Bejelentette Oroszország: sokkoló válaszcsapást terveznek – Ez egész Európát meg fogja lepni
Brüsszel terve illegális, lényegében lopás - közölte a Kreml.
Óriási pénzesőt hozott 2024: egyetlen forrásból 38,8 milliárd euró érkezett az EU kasszájába
Összesen már 250 milliárd.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Óriási metánkibocsátó a mezőgazdaság - pedig ez megakadályozható lenne
A mezőgazdaság a globális metánkibocsátás legnagyobb forrása, amely rövid távon is jelentősen hozzájárul a felmelegedéshez.
Számok
Gyors számítás.
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.