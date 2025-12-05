Fontos emberek távoztak az Apple-től

Bár ezek a vezetők kétségtelenül fontos szerepet játszottak az Apple elmúlt évekbeli sikereiben, távozásuk nem jelenti sem a vállalat végét, sem az Apple átalakulását. Minden vezető pótolható, és a vállalat már gondoskodik is a helyettesítésükről.

A Bloomberg és a Wall Street Journal is aggasztó képet festett a távozásokról. A WSJ szerint "az elmúlt hónapokban az Apple tucatnyi mérnöke és tervezője távozott az OpenAI-hoz", bár ezt az információt

csupán LinkedIn-profilok áttekintésére alapozták, ami nem tekinthető statisztikailag megbízható forrásnak.

A LinkedIn, mint bármely más közösségi platform, csak azt mutatja, amit a felhasználók megosztanak. Az Apple-höz csatlakozók gyakran nem frissítik profiljukat a vállalat által szabott korlátozások miatt, míg a távozók hajlamosak túlértékelni korábbi pozíciójukat az elhelyezkedés reményében.

Érdemes felidézni, hogy hasonló jóslatok már korábban is elhangzottak. Steve Jobs 1997-es híres "Fireside Chat" beszédében is kitért erre a jelenségre: "Olvasom ezeket a cikkeket néhány távozó emberről. Ismerek közülük párat. Hét éve nem csináltak semmit, és amikor távoznak, úgy tűnik, mintha a cég másnap összeomlana."

A valóság az, hogy az iparágban az emberek mozognak, váltanak, néha meglepően magas összegekért. Az Apple vezetőinek távozása természetes folyamat, ami nem veszélyezteti a vállalat jövőjét.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images