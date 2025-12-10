Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé

A Nestlé elővigyázatossági okokból önkéntes visszahívást indított a LACTOGEN Harmony 1 és BEBA OPTIPro 1 csecsemőtápszerek egyes tételei esetében, miután a gyártósoron Bacillus cereus baktériumot azonosítottak - közölte a cég.

A visszahívás kizárólag a LACTOGEN Harmony 1 - 500 g termék 53020346BB és 53030346BA gyártási számú tételeit, valamint a BEBA OPTIPro 1 - 600 g termék 52870346BB gyártási számú tételét érinti. Mindhárom érintett tétel minőségmegőrzési ideje 2027. április 30.

A vállalat hangsúlyozza, hogy az intézkedés preventív jellegű, és

eddig nem érkezett bejelentés a termékek fogyasztásával összefüggő megbetegedésről.

A visszahívott termékeket több európai országban is forgalmazták. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett tételekkel, ne adják azt gyereküknek, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszatérítik a termék árát.

A cég felhívja a figyelmet, hogy a visszahívás kizárólag a megjelölt tételeket érinti, más termékekre nem vonatkozik. Egészségügyi aggályok esetén a szülők forduljanak gyermekorvosukhoz vagy védőnőjükhöz.

A Nestlé a visszahívással kapcsolatban szorosan együttműködik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal.

