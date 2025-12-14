Kiderült, miért omlott össze az egyik legősibb civilizáció

Az Indus-völgyi civilizációt az egyik legkorábbi ismert, városokból álló civilizáció volt. A tudomány jelenleg egyetért abban, hogy a nagyjából 5 ezer évvel ezelőtti, a mai Pakisztán és Észak-India területén létrejövő társadalom a legfejlettebbek közé tartozott. Több száz éven keresztül virágzott, a tervezett városokról, a fejlett infrastrukturális elemekről, és a korát megelőző vízgazdálkodási rendszeréről volt ismert. Az innovatív társadalom ennek ellenére fokozatos hanyatláson ment keresztül, ám ennek okai nem voltak teljesen ismertek a tudósok előtt.

A kutatás során modellezték a térség időjárási körülményeit több ezer évre visszamenőleg, melyhez a térségi talajminták adatait is figyelembe vették. A kapott adatok arra utaltak, hogy kérdéses időszakban a hőmérséklet átlagosan 0,5 Celsius-fokkal emelkedett, miközben a lehulló csapadék mennyisége 10-20 százalékos esést mutatott. Ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a térséget 4450 évvel ezelőttől kezdve 3400 évvel ezelőttig több alkalommal is hosszú – legalább 85 éven át tartó – aszályos időszakok érintették. Ezek a teljes civilizáció területének döntő részét érintették, nagyjából 65 és 91 százalékos volt a lefedettség.

A tanulmány arról ír, hogy 5000 évvel ezelőtt az emberek a csapadékosabb területeken telepedtek le, majd ez a mintázat megváltozott, ahogy növekedett a száraz időjárás esélye.

Ennek köszönhetően fokozatosan közelítettek az újabb települések az Indus-folyóhoz. A civilizáció a vízhiányos időszakok miatt lassan elkezdett meggyengülni, a városok elnéptelenedtek. Különösen egy rendkívül hosszú, 113 éves periódus járult hozzá a folyamathoz. Az eredmények alapján a tudósok azt mondják, hogy nem egyetlen eseménynek volt köszönhető a hanyatlás, hanem ismétlődő aszályok sorozatának.

Címlapkép forrása: DeAgostini/Getty Images