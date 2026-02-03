  • Megjelenítés
Felfedezték a külföldiek a magyar turizmus rejtett tartalékait
Gazdaság

Felfedezték a külföldiek a magyar turizmus rejtett tartalékait

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 12. perctől) arról beszélgettünk Kökény László egyetemi adjunktussal, a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezetőjével, hogy milyen háttérfolyamatok okozták a hazai turizmus 2025-ös növekedését, illetve hogy hol van még további potenciál a rendszerben. A szakértő azt is elárulta, látszik-e az adatokban a gyengélkedő magyar gazdaság hatása a lakosság pénztárcájára, és hogyan lehet elérni, hogy nagyobb létszám helyett hosszabb időtartamra érkezzenek a turisták Magyarországra.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nemesfémek – (01:36)
  • Makronaptár – (09:34)
  • Turizmus – (11:48)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

