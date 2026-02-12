  • Megjelenítés
FONTOS Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is

Portfolio
A szerdai Checklistben (16.30-tól) Kovács Verát, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapító tagját kérdeztük arról a javaslatcsomagról, civil és szakmai szervezetek közösen állítottak össze Lakhatási Minimum 2026 címmel. A csomag üzenete egyértelmű: a lakhatási válság nem néhány szerencsétlen helyzetbe került ember gondja, hanem sokak számára mindennapi bizonytalanság, amire nem ad elég választ néhány gyors, eseti beavatkozás.

A műsor első felében egyébként azokról az értesülésekről, Facebookon terjedő grafikonokról volt szó, amik azt állítják: az uniós támogatások és a magyar gazdaság teljesítménye kéz a kézben jár. A leegyszerűsített üzenet szerint: ha „jön az EU-pénz”, nő a GDP, ha pedig „elzárják a csapot”, akkor megáll a növekedés vagy visszaesés jön. Csakhogy a kép ennél bonyolultabb: sok múlik azon, hogy a források mikor és milyen módon jutnak el a gazdaságba, és hogyan használják fel őket. Emiatt az EU-támogatások és a gazdasági növekedés között nem mindig van egyértelmű, automatikus kapcsolat. Műsorunk első részében erről beszélgettünk Szabó Dániellel, lapunk makrogazdasági elemzőjével.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Brüsszeli pénzek, magyar GDP – (02:01)
  • Lakhatási minimum 2026 – (16:30)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

