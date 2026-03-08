  • Megjelenítés
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!

2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.
A 2026-os parlamenti választás minden korábbinál nagyobb figyelmet kap a befektetők és gazdasági szereplők részéről. A közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt magabiztosan vezet a kormányzó Fidesz-KDNP előtt. Míg a jelenlegi kormánypártok a bevált jóléti intézkedések fenntartását ígérik - beleértve a rezsicsökkentést, családtámogatási programokat és lakáspiaci akciókat -, addig az ellenzéki párt részletes, új gazdaságpolitikai programmal állt elő. Van tehát verseny a politikai színtéren, miközben a befektetők és a nemzetközi piaci szereplők már fogadnak, az árfolyamreakciók alapján.

FONTOS
A befektetői klub nem sajtónyilvános, beszámoló nem készül róla.

A befektetői klub kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy szakértő elemzők segítségével feltárja, hogyan hathatnak az eltérő gazdaságpolitikai elképzelések a magyar gazdaságra, a vállalatok működésére és a lakosság döntéseire. Különös figyelmet fordítunk a monetáris politika várható döntéseire és arra, hogy

milyen piaci csatornákon keresztül gyűrűzhetnek be a választási eredmények hatásai.

A résztvevők első kézből kaphatnak információt arról, hogy a forintárfolyam, az állampapírok és a részvénypiac hogyan reagálhat a különböző választási szcenáriókra.

A rendezvény gyakorlatorientált megközelítést alkalmaz, ahol a meghívott szakértők nemcsak az elméleti összefüggéseket mutatják be, hanem konkrét befektetési és üzleti stratégiákat is felvázolnak.

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

