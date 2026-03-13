Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Kiemelten ellenőrzi a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a benzinkutakon és a telephelyeken. A szabályszegők akár 15 millió forintos bírságra is számíthatnak - közölte a hivatal.

A NAV közlése szerint az ellenőrzések célja a védett ár betartása és az üzemanyag-ellátás zavartalanságának biztosítása. A hatóság helyszíni vizsgálatokat végez, emellett kockázatelemzés alapján ellenőrzi a töltőállomásokat az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatok felhasználásával.

A revizorok és pénzügyőrök a nyitvatartási időt, az esetleges üzemszüneteket, valamint az értékesített üzemanyagok körét és összetételét is ellenőrzik - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint literenként 595 forintért, a dízelt 615 forintért tankolhatják. A védett áron történő beszerzés a telephelyi fogadóhelyeket is megilleti.

A kedvezményes ár nem alkalmazható külföldi rendszámú járművek esetében, és az üzemanyag nem tölthető kannába vagy más tartályba.

Figyelmeztettek: akármilyen kicsi a kanna, használata esetén a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni a benzinkút üzemeltetőjére, a bírság felső összege akár 15 millió forint is lehet.

A védett üzemanyag vásárlására való jogosultságot a benzinkutak üzemeltetőinek a jármű rendszámának ellenőrzésével kell igazolniuk, rendszám nélküli jármű esetén pedig a magyar honosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

A NAV az importadatok, jövedéki adatszolgáltatások és online számlaadat-szolgáltatások révén azt is ellenőrzi, hogy a nagykereskedők folyamatosan biztosítják-e a megfelelő mennyiségű üzemanyagot a benzinkutaknak - jegyezték meg.

Az adóhatóság honlapján elérhetőek a teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információk - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images