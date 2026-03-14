Elszabadultak az árak az iráni háború miatt: kiderült, mikor jöhet a hatalmas zuhanás az olajpiacon
Nemrég kijött az Amerikai Energiaügynökség (EIA) legfrissebb, rövidtávú kilátásokat taglaló elemzése, ahol többek között a várható olaj-és gázárakkal foglalkoznak a szakértők. Bár az ügynökség rendkívül optimista és szerintük a Brent jegyzése az év végén akár 70 dollárra is eshet, de eközben vannak ennél sokkal drasztikusabb várakozások is a piacon.

Év végére beeshet az olajár

A Brent típusú nyersolaj ára meredeken emelkedett, miután katonai műveletek kezdődtek a Közel-Keleten. A nyersolaj ára azért emelkedett, mert csökkentek a kőolajszállítások a Hormuzi-szoroson keresztül, valamint a közel-keleti olajtermelés egy része leállt.

A modellezés során a U.S. Energy Information Administration (EIA) azzal a feltételezéssel él, hogy a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a közel-keleti olajtermelés a következő hetekben tovább csökken. A szervezet feltételezi, hogy a kieső termelés fokozatosan mérséklődik, ahogy a szoroson keresztüli szállítás újraindul.

Az EIA előrejelzése szerint

a Brent ára a következő két hónapban hordónként 95 dollár felett marad, majd 2026 harmadik negyedévében 80 dollár alá csökken, az év végére pedig nagyjából 70 dollár körül alakul.

A szervezet 2027-re átlagosan 64 dolláros hordónkénti árat vár. Az előrejelzés jelentős mértékben függ a modellben szereplő feltételezésektől, különösen a közel-keleti konfliktus időtartamától és az ebből fakadó termeléskiesésektől.

A magasabb olajárak az EIA előrejelzése szerint növelik az amerikai nyersolajtermelést. Az Egyesült Államok kőolajtermelése 2026-ban átlagosan napi 13,6 millió hordó lehet, majd 2027-ben napi 13,8 millió hordóra emelkedhet. A 2027-es előrejelzés napi 0,5 millió hordóval magasabb a múlt havi prognózisnál.

Mi a helyzet a földgázzal?

Bár a Hormuzi-szoroson keresztül szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) mennyiségének csökkenése Európában és Ázsiában növelte a földgáz árát, az EIA arra számít, hogy az amerikai földgázárakra ez viszonylag korlátozott hatással lesz. Az előrejelzés szerint

a Henry Hub azonnali ára 2026-ban átlagosan körülbelül 3,80 dollár lesz millió brit hőegységenként (MMBtu), ami 13%-kal alacsonyabb a múlt havi várakozásnál.

Az előrejelzési időszak elején az árak azért alacsonyabbak, mert a februári enyhébb időjárás miatt több földgáz maradt a tárolókban a vártnál. A Henry Hub ára 2027-ben átlagosan közel 3,90 dollár/MMBtu lehet, ami 12%-kal alacsonyabb a múlt havi előrejelzésnél. A 2027-es alacsonyabb árak főként a magasabb társult gáztermelést tükrözik, amely a közelmúltbeli olajár-emelkedés és a későbbi termelésnövekedés következménye.

A magasabb kőolajtermelés ráadásul több társult földgáztermelést eredményez. Az EIA várakozásai szerint az értékesített földgáztermelés idén átlagosan napi 121 milliárd köbláb (Bcf/d) lesz, ami 2%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A termelés 2027-ben további 3%-kal nőhet, így elérheti a napi 124 Bcf-et. A 2027-es előrejelzés közel 2 Bcf/d-vel magasabb a múlt havi kilátásnál.

Az EIA arra számít, hogy az Egyesült Államok földgáztárolói a márciusi kitárolási szezon végére mintegy 1840 milliárd köbláb (Bcf) körül alakulnak, ami közel van az ötéves (2021–2025) átlaghoz. Februárban a kitárolás lassult, mert az ország nagy részén enyhébb időjárás volt, miután januárban a Winter Storm Fern és az azt követő hideg idő miatt történelmi mértékű készletcsökkenés következett be.

Vannak extrém forgatókönyvek is

Bár az EIA mellett a Goldman Sachs is enyhülést vár hosszabb távon az olajárakban, közel sem ennyire optimista mindenki.

A svájci UBS például három forgatókönyvet vázolt fel, amelyek gyökeresen eltérő energiaárakat vetítenek előre, a legsúlyosabb forgatókönyv esetén

a Brent márciusban átlagosan 110 dollár körül alakulhat, a második negyedévben pedig akár a 150 dolláros, vagy annál is magasabb szintet érhet el.

Ebben a forgatókönyvben a nagybank egy hónapnál hosszabb fennakadásokkal és a kritikus energetikai infrastruktúra jelentős sérülésével számol a Hormuzi-szorosnál.

A gázpiacon a TTF márciusban átlagosan 73, a második negyedévben pedig 80 euró/MWh közelébe emelkedhetne ebben a szcenárióban, a UBS szerint az LNG-kínálati sokk ebben az esetben a 2022-es orosz gázszállítások leállításának hatásaihoz lenne hasonlítható. Ekkor az alternatív források és az energiahordozó-váltási lehetőségek egyaránt korlátozottak voltak.

A történelem legnagyobb olajválsága jöhet

Nem csak a UBS kongatja persze a vészharangot.

A közel-keleti háború a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarát okozza

– közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtöki havi jelentésében. Az IEA becslése szerint

a háború ebben a hónapban napi 8 millió hordóval vágja vissza a globális olajkínálatot,

ami összesen közel 250 millió hordót jelent. A szoroson áthaladó forgalom – amelyen tavaly 20 millió hordó nyersolaj és olajtermék haladt át – az IEA becslése szerint több mint 90%-kal esett vissza.

A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy soha nem látott mértékű termékfelszabadításra készül a világ: a Nemzetközi Energiaügynökség javaslata 400 millió hordó stratégiai tartalék piacra dobása lenne az OECD részéről. A következő ábra a korábbi lépések nagyságát mutatja.

Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője pedig elemzésében kihangsúlyozta: akár a 2008-as történelmi, 147 dolláros hordónkénti kőolajárat is meghaladhatjuk, ráadásul a Hormuzi-szoros lezárása egyáltalán nem csak az energiatermékek globális ellátási kilátásait befolyásolja. A szoroson keresztül hatalmas mennyiségű cseppfolyós földgáz, finomított kőolajtermék, műtrágya vagy éppen hélium halad át.

Parlamenti választás és piaci reakciók

