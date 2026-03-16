Elképesztően meg fog nőni az igény az LNG-re
A Shell, a világ legnagyobb LNG-kereskedője hétfőn közzétette frissített előrejelzését: eszerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti globális kereslet 2040-re 54-68 százalékkal, 2050-re pedig 45-85 százalékkal nőhet a 2025-ös 422 millió tonnás szinthez képest. A növekedés elsősorban az ázsiai piacok bővülő igényeinek lesz köszönhető, írja a Reuters.

A Shell egy évvel ezelőtt 630-718 millió tonnás sávot jelölt meg 2040-re  a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti globális kereslet tekintetében, ezt most 650-710 millió tonnára szűkítette. Egyúttal először adott ki 2050-re vonatkozó becslést is,

amely 610-780 millió tonna közé teszi az éves keresletet.

A Shell hozzátette, hogy az iráni háború következményei miatt az adatok még nem tekinthetők véglegesnek. A konfliktus ugyanis alapjaiban változtatta meg az olaj- és az LNG-kereskedelmet.

Az előrejelzés részben válasz a Shell 2025-ös közgyűlésén benyújtott, klímaaktivisták által megfogalmazott határozati javaslatra. Az ACCR befektetői csoport összesen 86 milliárd dollárnyi vagyont kezelő részvényeseket, köztük brit nyugdíjalapokat tömörít. A szervezet nagyjából 21 százalékos támogatást szerzett egy olyan indítványhoz, amely megkérdőjelezte a Shell LNG-keresletre vonatkozó növekedési feltételezéseit. Emellett azt is vizsgálták, hogy ezek a tervek összeegyeztethetők-e a 2050-es nettó nulla kibocsátási célkitűzéssel.

Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter

Itt lehet az áttörés: átjutott egy tartályhajó a Hormuzi-szoroson

Két magyar régió a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között

A Shell azzal védte stratégiáját, hogy

a cseppfolyósított földgáz a jövő energiarendszerének nélkülözhetetlen kiegyenlítő energiahordozója lesz.

Emellett hangsúlyozták, hogy projektjeik költség- és kibocsátási szempontból egyaránt versenyképesek. Az olajtársaság elismerte, hogy a globális gázfogyasztás a 2030-as években tetőzhet, és egyes régiókban, például Európában és Japánban, már el is érte a csúcsot. Az LNG-kereslet növekedése azonban a legtöbb független forgatókönyv szerint legalább 2040-ig töretlen marad.

A Shell számításai szerint 2040-ig az LNG adja a teljes földgázkereslet-növekedés több mint felét, amelynek mintegy 70 százalékát az ázsiai piac generálja. A vállalat saját LNG-értékesítését évi 4-5 százalékkal tervezi bővíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
