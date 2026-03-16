Elképesztően meg fog nőni az igény az LNG-re

A Shell egy évvel ezelőtt 630-718 millió tonnás sávot jelölt meg 2040-re a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti globális kereslet tekintetében, ezt most 650-710 millió tonnára szűkítette. Egyúttal először adott ki 2050-re vonatkozó becslést is,
amely 610-780 millió tonna közé teszi az éves keresletet.
A Shell hozzátette, hogy az iráni háború következményei miatt az adatok még nem tekinthetők véglegesnek. A konfliktus ugyanis alapjaiban változtatta meg az olaj- és az LNG-kereskedelmet.
Az előrejelzés részben válasz a Shell 2025-ös közgyűlésén benyújtott, klímaaktivisták által megfogalmazott határozati javaslatra. Az ACCR befektetői csoport összesen 86 milliárd dollárnyi vagyont kezelő részvényeseket, köztük brit nyugdíjalapokat tömörít. A szervezet nagyjából 21 százalékos támogatást szerzett egy olyan indítványhoz, amely megkérdőjelezte a Shell LNG-keresletre vonatkozó növekedési feltételezéseit. Emellett azt is vizsgálták, hogy ezek a tervek összeegyeztethetők-e a 2050-es nettó nulla kibocsátási célkitűzéssel.
A Shell azzal védte stratégiáját, hogy
a cseppfolyósított földgáz a jövő energiarendszerének nélkülözhetetlen kiegyenlítő energiahordozója lesz.
Emellett hangsúlyozták, hogy projektjeik költség- és kibocsátási szempontból egyaránt versenyképesek. Az olajtársaság elismerte, hogy a globális gázfogyasztás a 2030-as években tetőzhet, és egyes régiókban, például Európában és Japánban, már el is érte a csúcsot. Az LNG-kereslet növekedése azonban a legtöbb független forgatókönyv szerint legalább 2040-ig töretlen marad.
A Shell számításai szerint 2040-ig az LNG adja a teljes földgázkereslet-növekedés több mint felét, amelynek mintegy 70 százalékát az ázsiai piac generálja. A vállalat saját LNG-értékesítését évi 4-5 százalékkal tervezi bővíteni.
Forrás: Reuters
