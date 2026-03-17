Heteken belül csődbe megy egy egész ország, a kormány a saját sírját ássa

Az IMF becslése szerint Szenegál államadóssága már 2024 végére elérte a GDP 132 százalékát, miközben az idei adósságszolgálat elérheti az 5,5 ezer milliárd afrikai valutaközösségi frankot (CFA), azaz mintegy 9,1 milliárd dollárt.
Ez az összeg egyre nagyobb hányadát köti le az állami bevételeknek, ami érdemben szűkíti a fiskális mozgásteret.
A rövid távú likviditási nyomást jól mutatja, hogy 2026 márciusában Szenegál már teljesített egy nagyobb, mintegy 330–480 millió euró/dollár nagyságrendű Eurobond-fizetést, ezzel elkerülve az azonnali nemfizetést – számolt be a Financial Afrik.
A következő kritikus pont azonban gyorsan közeleg: 2026 májusában mintegy 1,1 milliárd dollárnyi további törlesztés esedékes.
Összességében 2026-ban az adósságszolgálat meghaladhatja a 2,2 milliárd dollárt, és a lejáratok 2026–2028 között torlódnak, ami folyamatos refinanszírozási kényszert jelent.
A válság gyökere részben statisztikai revíziókhoz és bizalomvesztéshez köthető. A 2024-ben hivatalba lépő kormány szabálytalanságokat tárt fel az adósságjelentésekben, az IMF pedig 2024 októberében befagyasztotta az 1,8 milliárd dolláros hitelprogramját. A számvevőszék később kimutatta, hogy a költségvetési hiányt évi 5,6 százalékponttal alulbecsülték 2019–2023 között, ami az adósságrátát 74 százalékról 100 százalékra tolta fel. A piac reakciója gyors volt: az államkötvények árfolyama esett, a finanszírozási költségek megugrottak – idézi fel a Capmad elemzése.
A kormány hivatalosan továbbra is elutasítja az adósságátstrukturálást, és inkább egy gyors fiskális konszolidációra épít, erre viszont egyre kisebb esélye van, ami államcsőddel fenyeget néhány héten belül.
A kabinet viszont próbálkozik: például bejelentették 19 állami ügynökség bezárását, csakhogy ez három év alatt alig 55 milliárd CFA frank (kb. 98 millió dollár) megtakarítást hozhat. A stratégia ettől még rendkívül ambiciózus: a primer egyenleget a mintegy 14 százalékos GDP-arányos hiányból rövid idő alatt 2 százalékos többletbe kellene fordítani, miközben 2026–2028 között összesen mintegy 15 ezer milliárd CFA frank (25 milliárd dollár) forrást kellene bevonni a törlesztések és a hiány finanszírozására.
A jelenlegi pálya erősen kockázatos, különösen az IMF támogatásának hiányában. Alternatív finanszírozók – például Öböl-menti államok – beléphetnek, de jellemzően szigorú feltételekkel, míg a regionális bankrendszer már 2025-ben is több mint 4 ezer milliárd CFA frankkal finanszírozta az államot, ami kiszoríthatja a magánhitelezést és növeli a pénzügyi stabilitási kockázatokat. Ráadásul most az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kis esély látszik arra, hogy az Öböl-országok megengedhetnék maguknak, hogy mentőövet dobjanak Szenegálnak.
Emiatt egyre inkább előtérbe kerül az adósság átstrukturálása, akár a G20 közös keretrendszerében: bár ez rövid távon államcsődöt jelentő minősítéssel járhat és 2–3 éves tárgyalási periódust igényel, a jelenlegi számok alapján kisebb gazdasági kárral járhat, mint a kormány által erőltetett mindenáron törlesztésre építő stratégia, ami ráadásul megvalósíthatatlannak látszik.
