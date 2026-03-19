Gyorsan fordult a szél a szomszédos országban: megoldódik a politikai patthelyzet

Románia széles körű koalíciós kormánya feloldotta a 2026-os költségvetés elfogadása körüli patthelyzetet. A tárgyalások szerdán azért akadtak meg, mert a szociáldemokraták magasabb szociális kiadásokat követeltek.

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a költségvetést az eredeti tervekhez képest egy nappal később, pénteken hagyják jóvá.

A kormány nem emeli a hiánycélt, így az továbbra is a GDP 6,2 százaléka marad.

A liberális Bolojan és a másik három koalíciós párt vezetője megállapodott bizonyos költségvetési kiadások elhalasztásában. Az ebből felszabaduló források biztosítják majd a fedezetet az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak szánt egyszeri támogatásra.

A bejelentést a román kormánykoalíció megingásáról szóló hírek előzték meg, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem tudta elfogadtatni a szociális kiadásokat növelő javaslatait. A párt a 2026-os költségvetés megszavazásának bojkottjával fenyegetőzött.

