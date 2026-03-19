Lépett a szomszédos ország: azonnali beavatkozás jön, a dízel üzemanyagot érinti

A szlovén kormány legfeljebb 30 millió liter dízel üzemanyagot szabadít fel a stratégiai tartalékból az ellátási zavarok kezelése érdekében, négy nappal azután, hogy még nem tartotta indokoltnak a készletek felhasználását - közölte a kabinet csütörtökön.

A kormány közleménye szerint az intézkedés célja a piac stabilizálása és a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosítása. A készletekhez azok a közszolgáltatási felhasználók juthatnak hozzá, amelyek hozzájárultak a kötelező tartalékok finanszírozásához, a befizetéseikkel arányos mértékben.

A kedvezményezett cégek között szerepel egyebek mellett a Petrol, a Mol, a Logo Energija, az F. Leitner, a Münzer Bioindustrie, a Kuwait Petroleum és az MI Oskrba.

Az így felszabadított üzemanyag kizárólag a szlovén piacon értékesíthető, exportja tilos.

A döntés azután született, hogy a kormány péntektől megszünteti az üzemanyagárak szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén, miközben azokon kívül fenntartja az árplafont.

A kabinet szerint a gyorsan változó piaci helyzet, az importfüggőség, valamint a megnövekedett - különösen a határ menti és tranzitútvonalakon jelentkező - kereslet ellátási nehézségeket okozott.

A lépés egy sor intézkedés része, amelyekkel a kormány az emelkedő olajárak hatásait igyekszik mérsékelni. A kabinet két hete csökkentette a jövedéki adót, és további csökkentést tervez a jövő héten, ugyanakkor a dízel ára várhatóan literenként mintegy 12 centtel emelkedik.

Az alacsony, szabályozott árak miatt megnövekedett külföldi kereslet ellátási zavarokat okozott, egyes határ menti kutaknál üzemanyaghiány lépett fel, ezért több piaci szereplő mennyiségi korlátozásokat vezetett be.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

