Magyarországra érkezik az amerikai alelnök
Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance, erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban.

Interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dull Szabolcsnak, amely teljes egészében szombaton jelenik meg. A beszélgetésben megerősítette, hogy az amerikai politikus április elején Budapestre látogat.

A miniszter szerint a látogatás jól illeszkedik a magyar–amerikai kapcsolatok jelenlegi alakulásába. Úgy fogalmazott, hogy a két ország közötti jó viszonyból természetes módon következnek a személyes egyeztetések. Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor novemberben személyesen találkozott Donald Trumppal, valamint arra, hogy nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter járt Magyarországon. Emellett a miniszterelnök és delegációja az Egyesült Államokba utazott a Béketanács alakuló ülésére.

Arra a kérdésre, hogy J. D. Vance részt vesz-e kampányrendezvényen a Fidesz mellett, Szijjártó azt mondta, nem tudja megmondani, hogy az amerikai alelnök milyen formában és milyen tartalommal szólal majd meg.

