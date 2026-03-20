Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

Interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dull Szabolcsnak, amely teljes egészében szombaton jelenik meg. A beszélgetésben megerősítette, hogy az amerikai politikus április elején Budapestre látogat.
A miniszter szerint a látogatás jól illeszkedik a magyar–amerikai kapcsolatok jelenlegi alakulásába. Úgy fogalmazott, hogy a két ország közötti jó viszonyból természetes módon következnek a személyes egyeztetések. Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor novemberben személyesen találkozott Donald Trumppal, valamint arra, hogy nemrég Marco Rubio amerikai külügyminiszter járt Magyarországon. Emellett a miniszterelnök és delegációja az Egyesült Államokba utazott a Béketanács alakuló ülésére.
Arra a kérdésre, hogy J. D. Vance részt vesz-e kampányrendezvényen a Fidesz mellett, Szijjártó azt mondta, nem tudja megmondani, hogy az amerikai alelnök milyen formában és milyen tartalommal szólal majd meg.
Címlapkép forrása: Bill Pugliano/Getty Images
