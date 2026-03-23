Brutális ára van a konfliktusnak: kiderült, mennyi pénzt emészt fel a folyamatos háborúskodás

A hétfőn közzétett adatok elsősorban a Hamász elleni gázai háború költségeit tükrözik. Ez a konfliktus a szervezet 2023-as támadásától a tavaly októberi tűzszünetig tartott, de a számok a libanoni hadműveleteket is magukban foglalják. A jelentés azonban nem tartalmazza a jelenleg is zajló, immár negyedik hetébe lépő amerikai-izraeli közös katonai műveletek költségeit Irán ellen. Erre a célra a kormány idén egy 13 milliárd dolláros költségvetési kiegészítést hagyott jóvá.

Amir Jaron, a jegybank elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi konfliktust megelőzően 2026-ra 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel és 3,9 százalékos hiánycéllal számoltak. Ez stabilizálta volna a GDP-arányos államadósságot.

A magasabb költségvetési hiány és a lefelé módosuló növekedési előrejelzések miatt azonban ez a mutató várhatóan emelkedni fog.

A jelentés kitér arra is, hogy az Irán elleni 2025. júniusi, tizenkét napos háború önmagában a GDP 0,3 százalékát emésztette fel. Izrael mintegy két éven át harcolt a Hamász ellen Gázában, amelynek során a hadsereg a tengerparti övezet jelentős részét elpusztította. Jelenleg a terület nagyjából felét tartják katonai megszállás alatt.

A jegybank kutatói azt is megállapították, hogy az Izraellel szemben kritikusabbnak minősített nyolc uniós tagállamba irányuló export a háború idején jelentősen visszaesett. A csökkenés 2024-ben egymilliárd, 2025-ben pedig másfél milliárd dollárt tett ki, miközben más országokkal fellendült a kereskedelem.

A jegybank elemzése szerint ez arra utal, hogy a politikai állásfoglalások közvetlenül befolyásolják az érintett országokba irányuló kivitel volumenét.

Címlapkép forrása: Portfolio