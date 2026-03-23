Brutális ára van a konfliktusnak: kiderült, mennyi pénzt emészt fel a folyamatos háborúskodás

A hétfőn közzétett adatok elsősorban a Hamász elleni gázai háború költségeit tükrözik. Ez a konfliktus a szervezet 2023-as támadásától a tavaly októberi tűzszünetig tartott, de a számok a libanoni hadműveleteket is magukban foglalják. A jelentés azonban nem tartalmazza a jelenleg is zajló, immár negyedik hetébe lépő amerikai-izraeli közös katonai műveletek költségeit Irán ellen. Erre a célra a kormány idén egy 13 milliárd dolláros költségvetési kiegészítést hagyott jóvá.
Amir Jaron, a jegybank elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi konfliktust megelőzően 2026-ra 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel és 3,9 százalékos hiánycéllal számoltak. Ez stabilizálta volna a GDP-arányos államadósságot.
A magasabb költségvetési hiány és a lefelé módosuló növekedési előrejelzések miatt azonban ez a mutató várhatóan emelkedni fog.
A jelentés kitér arra is, hogy az Irán elleni 2025. júniusi, tizenkét napos háború önmagában a GDP 0,3 százalékát emésztette fel. Izrael mintegy két éven át harcolt a Hamász ellen Gázában, amelynek során a hadsereg a tengerparti övezet jelentős részét elpusztította. Jelenleg a terület nagyjából felét tartják katonai megszállás alatt.
A jegybank kutatói azt is megállapították, hogy az Izraellel szemben kritikusabbnak minősített nyolc uniós tagállamba irányuló export a háború idején jelentősen visszaesett. A csökkenés 2024-ben egymilliárd, 2025-ben pedig másfél milliárd dollárt tett ki, miközben más országokkal fellendült a kereskedelem.
A jegybank elemzése szerint ez arra utal, hogy a politikai állásfoglalások közvetlenül befolyásolják az érintett országokba irányuló kivitel volumenét.
Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep
Megszületett a megállapodás.
A telefonhívás, ami megrengette a világgazdaságot: izgalmas részletek buktak felszínre az iráni háborúról
Netanjahu állítólag telefonon győzködte Trumpot.
Kilőtték a rakétákat Irakban, amerikai támaszpont volt a cél
Legalább hét rakétát lőttek ki.
Kiszivárogtak a tervek: gigantikus bevásárlásra készül az OTP Oroszországban
Akár 30 milliárd rubelt is költhet a bank a moszkvai székházának megvásárlására.
Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is
Súlyos kijelentést tett a jegybankelnök.
Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa
Fókuszban az üzemanyagellátás.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.