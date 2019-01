Tényleg összeroppant Magyarország motorja?

A legnagyobb autógyártók pillanatnyilag is előszeretettel bővítik a termelésüket a régióban és különösen Magyarországon, kifejezetten stabil a piacuk és a működésük

- mondta a Portfolio-nak Kadocsa András, a McKinsey közép-európai autóiparért felelős partnere. "Ez a növekedés nem csupán rájuk, hanem első- és másodkörös beszállítóikra is érvényes. Mindez azonban egy szűkülő munkaerőpiaci környezetben történik, ahol a vállalkozások jelentős részének számottevő fluktuációval és sokszor munkaerőhiánnyal kell megküzdenie" - mutatott rá a szakértő.Mint korábbi cikkünkben bemutattuk , kilenc év alatt összesen 60%-kal nőttek a keresetek az autóiparban, 13%-ponttal meghaladva a nemzetgazdasági átlagot és 9%-ponttal meghaladva a versenyszféra egészét. Ezzel a teljesítménnyel csak néhány nemzetgazdasági ág előzte meg a járműipart. Jobbára azok, ahol nagyon alacsony volt a bérszint 2009-ben, vagyis sokan dolgoztak a minimálbér közelében, illetve azok, ahol kifejezetten nagy a munkaerőhiány.

ahogy a régiós gyárak erősödtek, a termelési volumen növekedése sokszor együtt járt a magasabb komplexitású - így magasabb hozzáadott értékű - munkafolyamatok Kelet-Közép-Európába költöztetésével, ami a régió szempontjából szintén örvendetes folyamat.

Sokat hozhat az ipar 4.0 Jó példa erre az egyik székesfehérvári autóipai beszállító, mely a helyi vezetés világszínvonalú munkájának köszönhetően Magyarországra hozta a cégcsoport első teljes ipar 4.0 átalakítását. "Egy globálisan is úttörő, átfogó ipar 4.0-s fejlesztéssel eljuttattuk a gyárat egy sokkal előrehaladottabb digitalizációs és automatizáltsági szintre. Egyetlen embert sem kellett elbocsátani, mert azonnal fel lehetett tölteni a felszabaduló kapacitásokat további termeléssel. Összességében az egyik jelentős területen 70%-kal nőtt a termelés" - mutatta be a részleteket Kadocsa András. A szakember természetesen elismeri, hogy egy ilyen folyamatnak komoly beruházásigénye van. Azonban a fejlesztés hatására a gyár egy teljesen új termelékenységi szintre ért, ami azonnal további termelés behozatalát eredményezte. A történet megkoronázását az jelentette, hogy néhány héttel ezelőtt a cégcsoport egy újabb magyarországi gyár építéséről döntött, ami egyértelmű elismerése az első gyárban elvégzett, világszínvonalú munkának. Ezeknek a fejlesztéseknek így jelentős pozitív továbbgyűrűző hatása is van, és az egész ország ipari kilátását javítják.

A szakértő óriási lehetőséget lát az ipar 4.0 megoldásokban, mert nagyon sok gyár még mindig 80-90-es évek munkaszervezési színvonalán áll, és az új megoldásokkal sok eddig elvégzetlen házifeladatot is egycsapásra le lehet tudni.

"A munkabérek mindeközben rohamléptekben nőnek, ami egy folyamatos - sok szempontból örvendetes - szerkezetátalakuláshoz vezet Kelet-Közép-Európában. Eredetileg a globális autóipari cégek azért hozták ide a termelést, mert alacsonyak voltak a bérek, és a termelés tervezett hatékonysága sokszor kifejezetten a háttérbe szorult. Ez azonban az utóbbi időben - a változó munkaerőpiaci helyzettel párhuzamosan - ugrásszerűen alakult át" - mondta lapunknak Kadocsa András.A vállalatoknál számítani kezdett a termelés hatékonysága: vagy azért, mert a bővítésükhöz vagy akár a termelésük szinten tartásához szükséges munkaerőt a régióink többségében egyre nehezebb beszerezni, vagy azért, mert a növekvő munkabéreket termelékenységnöveléssel szükséges kompenzálniuk versenyképességük megtartása érdekében. Sokszor ez a két szempont természetesen egyidejűleg van jelen - fejtette ki Kadocsa András.Mindeközben egy másik fontos tényező is lassan, de folyamatosan növelte az autóipari cégek régiós egységeire irányuló figyelmet. Az elsőkörös beszállítók ugyanis addig növelték jelenlétüket ezekben az országokban - így hazánkban is -, hogy többüknek időközben az egyik legfontosabb vagy akár legfontosabb gyártóbázisa is itt található.A kelet-közép-európai gyártóbázisok megerősödésével párhuzamosan a nyugat-európai jelenlétet ezek a cégek takaréklángra állították, vagy sokszor egyszerűen a bővítéseiket végezték inkább itt, a régióban. A szakértő szerint"Az ipar 4.0 térnyerését nem nézhetjük tétlenül. Ösztönöznünk kell a régiós gyárak digitalizációját és automatizálását, hogy az így megnövelt hatékonyságú üzemek ide vonzzák a következő termelésbővítést is. Erre nemrég láthattunk nagyon konkrét, emblematikus példát: az egyik jelentős elsőkörös autóipari beszállító az itthoni gyárának nemzetközi szinten is élenjáró digitalizációja után először jelentős termelésnövelést hajtott végre, majd egy újabb üzem építése mellett döntött az ország másik részében" - fejtette ki Kadocsa András.A McKinsey egyik tanulmányában bemutatta, hogy Magyarországon a munkaórák 49%-át lehetne automatizálni a már létező technológiákkal, ami mintegy 2,2 millió ember munkájának felel meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az automatizálás be is fog következni, a McKinsey tanulmánya szerint 2030-ig a munkaórák 24%-át fogják automatizálni.Az automatizálás lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy nagyobb hozzáadott értékű tevékenységre összpontosítsanak, amelyek olyam alapvető készségeket igényelnek, mint a kreatív gondolkodás, a bonyolult problémák megoldása vagy a szociális készségek. Ezek a képességek a jövőben egyre fontosabbá válnak a munkaerőpiacon - állapítja meg a McKinsey. A fenti képességekre alapozó foglalkozásoknál, így pl. az építészeknél, jogászoknál, pedagógusoknál 12-19%-os az automatizálási potenciál. Ezzel szemben 80% feletti a gyáriparban dolgozóknál és 70% feletti az anyagmozgatásban tevékenykedők esetében.Kadocsa András szerint indokolatlan a néha hangoztatott aggodalom, amely szerint "a gépek elveszik a munkánkat". Az automatizáció ugyanis tipikusan "alulról építkezik", vagyis a legegyszerűbben a legalacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeket lehet automatizálni. A jelenlegi munkaerőpiaci körülmények között a cégek örömmel irányítják át az itt felszabaduló munkavállalóikat a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek irányába - ami összességében automatikusan egy nagyon örvendetes termelékenységnövekedéshez vezet.

Egy-két cég mindig dönthet úgy, hogy elviszi a termelését más régióba, de ez sokszor egyszerűen a globális gyártási hálózat optimalizálásának eredménye, nem pedig a régiónk egészére rásütött értékítélet.

A produktivitás növekedése pozitív bérspirált is jelent: amelyik cég termelékenyebb lesz, az magasabb fizetést is tud adni. Ahol viszont kezdetleges termelési környezetben, a legegyszerűbben automatizálható folyamatokat is kézzel végezve történik a termelés, ott - ha nem is holnap, de - két-öt éven belül komoly nehézségek üthetik fel a fejüket

A gyárak nyugat-keleti "vándorlása" és Magyarország ezzel kapcsolatos érintettsége vonatkozásában kifejtette, hogy pillanatnyilag a régió országai alapvetően az "érkezési oldalon" vannak, vagyis a termelés tipikusan bővül és nem elvándorol.Az autóipar egyébként különösen nem olyan, hogy összecsomagolom az infrastruktúrát, majd elviszem a termelést Kína valamelyik vidéki városába. Kifinomult értékláncról beszélünk, amelyekre a cégek rengeteg pénzt költenek, hogy minden pontosan, időben érkezzen meg, a lehető leggyorsabban és legolcsóbban - ezek mozgatása önmagában is komoly kihívást jelentene, de nem is alkalmas minden régió a befogadására, akár földrajzi elhelyezkedése, akár más adottságai szempontjából. Ezekben régiónk kifejezetten erős - mutatott rá.Hangsúlyozta azt is, hogy az egyébként megemelkedett hazai munkabérek még mindig egy kifejezetten versenyképes munkaerőköltség-környezetet jelentenek a nyugat-európai gazdaságokhoz képest. Különösen igaz ez a magasabb szellemi hozzájárulást igénylő tevékenységekhez, nem véletlenül kezdenek erre rákapni a fejlesztési tevékenységüket régiónkba költöztető autóipari cégek.Amire azonban majd külön figyelmet érdemes fordítania a régió országainak, az a kisebb vállalataik termelékenysége és ezáltal versenyképessége. Itt részben lehet hagyatkozni a nyugati cégek helyi érdekeltségének alapvető húzóerejére, másrészt érdemes majd rendszerszinten is gondolkodni az ösztönzőkön.emelte ki a szakértő. Pillanatnyilag azonban egyfajta aranykorát éli az ipari termelés a régió országaiban, és ezt a lendületet érdemes minden szempontból kihasználni.