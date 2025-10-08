Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla

A döntést Csecsenföld vezetője, Ramzan Kadirov hozta meg, az új városnegyedet az orosz miniszterelnök-helyettes, Alekszander Novak jelenlétében adták át, az orosz elnök szülinapjára.

A térség 330000 négyzetméter kiterjedésű lesz, elsősorban lakóterületről van szó, ahol 150 ezer ember él majd.

Megnyílt most az első fázisban egy tenisziskola, két egészségügyi intézmény, egy uszoda, egy masszőrszalon, egy mecset és egy mozgáskorlátozottaknak dedikált sportközpont.

Kadirov az elnök mellett köszönetet mondott azoknak az üzletembereknek is, akik „Putyin iránti elismerésükből” finanszírozták a városnegyed létrejöttét.

Csecsenföld egyébként évtizedeken át harcolt az Oroszországtól való függetlenségért, a régiót Vlagyimir Putyin orosz elnök "törte be." A kinevezett vezető, Ramzan Kadirov az orosz-ukrán háború kezdete óta számos hasonló gesztussal próbálta bizonygatni lojalitását, miközben a térségben több gerillatámadás is történt az orosz hadsereg és rendőrség ellen.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images