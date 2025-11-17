Megtette Donald Trump a következő lépést: sarokba szorította Putyin barátját - Ha nem tárgyal, pusztító háború jöhet

A döntés már megszületett, november 24-én lép hatályba.
Sem Maduro, sem a bűntársai nem képviselik Venezuela legitim kormányát. A Cartel de los Soles és más terrorszervezetek, mint a Tren de Aragua és a Sinaloa kartel, felelősek a nyugati féltekén tapasztalható terrorizmusért és az Egyesült Államokba és Európába irányuló drogcsempészetért”
– kommentálta a döntést Marco Rubio külügyminiszter.
Trump elnök közben vasárnap bejelentette, hogy nem kizárt, hogy tárgyalni fog Maduro elnökkel a közeljövőben.
Lehet, hogy lesz valamilyen beszélgetés Maduróval, meglátjuk, ez hogy alakul. Szeretnének tárgyalni”
- mondta Trump.
Számos szakértő úgy látja, hogy Donald Trump a terrorszervezetté való nyilvánítással Venezuela elleni katonai csapásnak próbál megágyazni, melynek célja Maduro elnök eltávolítása a latin-amerikai állam éléről. Trump ugyanis nem kezdhet kongresszusi felhatalmazás nélkül katonai csapást, rezsimváltó műveletet egy külföldi ország vezetése ellen, ebben az esetben viszont mint "terrorszervezet parancsnoka," Maduro lehet katonai célpont az elnök egyoldalú döntése alapján is. Trump kijelentése azonban erősen arra enged következtetni, hogy továbbra is elsősorban nyomásgyakorlásként használja a katonai és jogi eszközöket, végeredményében tárgyalásos úton akarja megoldani a Venezuela körüli válságot.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
