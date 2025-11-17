Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrég írta alá a megállapodást a Párizs melletti Villacoublay légibázison. A szerződés hosszú távú együttműködést vázol fel, amely magában foglalja Dassault Rafale vadászgépek, SAMP/T légvédelmi rendszerek, valamint fejlett rakéta- és drónelhárító technológiák átadását.
A Reuters szerint a megállapodás egy 10 éves keretrendszert irányoz elő Ukrajna jövőbeli,
akár 250 harci repülőgépből álló légierejének fejlesztésére, amely amerikai F-16-osokból, svéd Gripen vadászgépekből és francia Rafale-okból állna.
Egyes Rafale gépek közvetlenül a francia tartalékból érkezhetnek, míg mások egy hosszabb távú beszerzési program részeként kerülnek leszállításra.
A Dassault Aviation által fejlesztett Rafale Európa egyik legfejlettebb többfeladatú vadászgépe, amely képes légi harcra, földi célpontok támadására, nukleáris csapásmérésre és tengeri műveletekre is. Beszerzése jelentős lépés lenne Ukrajna szovjet korszakból származó repülőgépeinek nyugati szabványú légierőre való átállásában.
A megállapodás valószínűleg további SAMP/T (Mamba) föld-levegő rendszereket és az MBDA által gyártott Aster-30 elfogórakétákat is tartalmaz, amelyeket ballisztikus és cirkálórakéta-fenyegetések elhárítására terveztek.
Korábban Ukrajna hivatalos kötelezettségvállalást kapott Svédországtól 150 új Saab JAS 39 Gripen vadászgép beszerzésére egy 12-15 milliárd dolláros üzlet keretében.
