  • Megjelenítés
Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron
Globál

Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron

Portfolio
Ukrajna és Franciaország stratégiai védelmi megállapodást kötött, amely jelentősen fejleszti az ukrán légierő és légvédelmi képességeket, többek között Rafale vadászgépek és fejlett légvédelmi rendszerek átadásával - tudósított az United24.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrég írta alá a megállapodást a Párizs melletti Villacoublay légibázison. A szerződés hosszú távú együttműködést vázol fel, amely magában foglalja Dassault Rafale vadászgépek, SAMP/T légvédelmi rendszerek, valamint fejlett rakéta- és drónelhárító technológiák átadását.

A Reuters szerint a megállapodás egy 10 éves keretrendszert irányoz elő Ukrajna jövőbeli,

akár 250 harci repülőgépből álló légierejének fejlesztésére, amely amerikai F-16-osokból, svéd Gripen vadászgépekből és francia Rafale-okból állna.

Egyes Rafale gépek közvetlenül a francia tartalékból érkezhetnek, míg mások egy hosszabb távú beszerzési program részeként kerülnek leszállításra.

Még több Globál

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Röpcke: egyre közelebb az ukránok stratégiai veresége, akár egy éven belül véget érhet a háború

Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs

A Dassault Aviation által fejlesztett Rafale Európa egyik legfejlettebb többfeladatú vadászgépe, amely képes légi harcra, földi célpontok támadására, nukleáris csapásmérésre és tengeri műveletekre is. Beszerzése jelentős lépés lenne Ukrajna szovjet korszakból származó repülőgépeinek nyugati szabványú légierőre való átállásában.

A megállapodás valószínűleg további SAMP/T (Mamba) föld-levegő rendszereket és az MBDA által gyártott Aster-30 elfogórakétákat is tartalmaz, amelyeket ballisztikus és cirkálórakéta-fenyegetések elhárítására terveztek.

Korábban Ukrajna hivatalos kötelezettségvállalást kapott Svédországtól 150 új Saab JAS 39 Gripen vadászgép beszerzésére egy 12-15 milliárd dolláros üzlet keretében.

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs

Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára

Árulkodó jelekre bukkantak az elemzők: rohamosan fogy a pénz Moszkvában, nem bírják már sokáig

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility