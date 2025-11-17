Elképesztő számok érkeztek Romániából: rekordon a luxuslakás-piac

Idén a román lakáspiacon rekord várható, ugyanis Bukarestben és agglomerációjában új projektekben több mint 1000 prémium- és luxuslakást adhatnak át az SVN Romania, a fejlesztőkön keresztül értékesített új lakások legnagyobb helyi közvetítője szerint.
Az SVN piaci jelentése alapján a fővárosban és környékén idén záruló prémium- és luxuslakás-tranzakciók összértéke meghaladja a 415 millió eurót. Ebbe az új és a használt ingatlanok adásvételei egyaránt beleszámítanak, beleértve a két világháború közötti és az annál is régebbi épületekre kötött ügyleteket is.
Az ideihez hasonló volumen belátható időn belül nem valószínű, tekintettel a hasonló projektekre alkalmas telkek szűkösségére
– mondta Raluca Dobrisan, az SVN Romania ügyvezető partnere.
Bukarestben a prémium és a luxusingatlanok árai nagyjából 3500 euró/négyzetmétertől indulnak, és 6000 euró/négyzetméter fölé is emelkedhetnek.
Az idei évben eladott, építés alatt álló új ingatlanok átlagára megközelítőleg nettó 400 000 euró.
Mérettől, elhelyezkedéstől és specifikus jellemzőktől függően a legdrágább új luxuslakások ára meghaladhatja a 2 millió eurót is. Az SVN 2025-ben több, nettó 1–1,3 millió euró közötti egységet is értékesített.
Az SVN becslése szerint idén összesen mintegy 18 000 új lakás készülhet el Bukarestben és környékén. Ez kissé meghaladja a tavalyi szintet, amikor az elmúlt öt év legalacsonyabb átadási volumene volt jellemző. Eközben a Bukarest–Ilfov térségben 2025 első tíz hónapjában a lakásértékesítések száma 5,7%-kal csökkent éves összevetésben, a román nemzeti földnyilvántartás szerint.
