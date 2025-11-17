  • Megjelenítés
Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat
Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Múlt héten a mesterségesintelligencia-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette kissé meginogtak a tőzsdék, hétfő reggel inkább negatív a hangulat a világ részvénypiacain, az ázsiai indexek többségében esnek és az európai határidős indexek is kismértékű csökkenéseket jeleznek előre a nyitásra. A héten jelent az Nvidia, amit kiemelt figyelemmel követhetnek a techrészvények árazása miatt aggódó befektetők.
Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok

Nagyot estek a ma reggel kereskedésben a kínai tőzsdén a CATL részvényei, miután egy jelentős részvényes bejelentette részesedése csökkentését, miközben az amerikai importkorlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek - írja a Bloomberg.

Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok
Tovább veszi a saját részvényeket az Opus

Tovább vette saját részvényeit pénteken az Opus Global az áprilisban meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, november 14-én 63 684 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 530 forintos átlagáron, összesen 33,7 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 019 407 db, csoport szinten összesen 163 432 228 db (23,40%).

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb. Volatilisebb kereskedés jellemezte a múlt hetet, miután a részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak, a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások és a piaci rotáció nyomást gyakoroltak a mesterséges intelligencia szektorra.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében esnek, a Nikkei 0,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A japán tőzsdén nyomás alá kerültek az utazási részvények, miután Kína figyelmeztetést adott ki, amelyben arra szólította fel a jelenleg Japánban tanuló vagy hamarosan oda készülő kínai diákokat, hogy gondosan mérjék fel a kockázatokat, tegyenek meg a szükséges óvintézkedéseket, és körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat. A minisztérium szerint a japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonsági kockázata megnőtt. Az Ana Holdings légitársaság árfolyama közel 4 százalékot esett, a tokiói Disney Resortot működtető Oriental Land pedig 4,5 százalékot esett.
  • Kis eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban nyithat.

  • Ami a nyersanyagpiacokat illeti, az arany 0,8 százalékos mínuszban áll, az olaj is esik, a WTI 1,1 százalékos mínuszban.

  • A kriptók emelkednek ma reggel, a bitocin 0,7 százalékos, az ether 2,7 százalékos pluszban áll.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét korán indult a japán ipari termelési adatokkal, amelyek a szeptemberi folyamatokról adnak majd képet, majd délután pedig érkezik az amerikai New York-i feldolgozóipari index októberi értéke. A hét első napja így már reggel fontos ázsiai jelzésekkel kezdődik majd, délután pedig az amerikai feldolgozóipar irányadó hangulatmutatója határozza meg a piacok fókuszát.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 55,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 147,48 -0,7% 0,3% 1,9% 10,8% 7,8% 59,9%
S&P 500 6 734,11 -0,1% 0,1% 1,4% 14,5% 13,2% 87,8%
Nasdaq 25 008,24 0,1% -0,2% 1,7% 19,0% 19,7% 109,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 376,53 -1,8% 0,2% 7,5% 26,3% 30,7% 98,4%
Hang Seng 26 572,46 -1,8% 1,3% 4,4% 32,5% 36,7% 1,6%
CSI 300 4 628,14 -1,6% -1,1% 2,0% 17,6% 14,6% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 876,55 -0,7% 1,3% -1,5% 19,9% 23,9% 82,6%
CAC 8 170,09 -0,8% 2,8% 3,2% 10,7% 11,7% 51,9%
FTSE 9 698,37 -1,1% 0,2% 2,6% 18,7% 20,2% 53,5%
FTSE MIB 43 994,69 -1,7% 2,5% 4,6% 28,7% 28,0% 110,5%
IBEX 16 345,9 -1,4% 2,8% 4,9% 41,0% 41,8% 110,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 297,4 -0,8% 0,0% 4,8% 35,3% 38,0% 187,4%
ATX 4 853,39 -1,0% 2,1% 3,3% 32,5% 37,2% 101,4%
PX 2 480,93 -0,9% 2,2% 4,1% 40,9% 48,6% 172,2%
Magyar blue chipek              
OTP 32 170 -0,8% -0,9% 6,7% 48,3% 54,7% 168,1%
Mol 3 046 -0,5% 4,3% 10,9% 11,6% 14,1% 60,7%
Richter 9 725 -1,1% -1,3% -6,3% -6,5% -9,8% 47,6%
Magyar Telekom 1 740 -1,2% -2,2% -3,5% 36,6% 44,8% 376,7%
Nyersanyagok              
WTI 60,87 2,2% 0,5% 1,9% -16,0% -11,8% 52,4%
Brent 63,09 0,0% -0,9% 1,0% -15,6% -12,9% 47,3%
Arany 4 084,18 -3,0% 2,1% -1,4% 55,6% 58,8% 115,7%
Devizák              
EURHUF 384,3500 0,1% -0,2% -2,1% -6,6% -5,4% 7,6%
USDHUF 330,9653 0,3% -0,5% -2,3% -16,7% -13,8% 9,5%
GBPHUF 435,7351 0,0% -0,5% -3,1% -12,4% -10,9% 9,3%
EURUSD 1,1613 -0,2% 0,3% 0,2% 12,1% 9,8% -1,8%
USDJPY 154,2050 0,0% 0,7% 1,6% -1,9% -1,1% 47,4%
GBPUSD 1,3141 -0,4% -0,1% -1,2% 4,9% 3,4% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 94 509 -5,1% -8,5% -16,4% 0,1% 8,2% 478,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,7% 1,0% 3,2% -9,7% -7,0% 371,7%
10 éves német állampapírhozam 2,68 1,1% 1,9% 4,4% 13,3% 14,4% -589,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 0,1% 1,9% 3,5% 6,8% 4,6% 224,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa

A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.

Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa
Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték

Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthattunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap, délutánra azonban jelentősen begyorsult a hangulatromlás, majd az amerikai nyitást követően kisebb pozitív irányú korrekció kezdődött. A Dow Jones esett, az S&P 500 és a Nasdaq stagnált, a bitcoint pedig adták a befektetők.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték

