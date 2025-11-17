Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok
Nagyot estek a ma reggel kereskedésben a kínai tőzsdén a CATL részvényei, miután egy jelentős részvényes bejelentette részesedése csökkentését, miközben az amerikai importkorlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek - írja a Bloomberg.
Tovább veszi a saját részvényeket az Opus
Tovább vette saját részvényeit pénteken az Opus Global az áprilisban meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, november 14-én 63 684 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 530 forintos átlagáron, összesen 33,7 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 019 407 db, csoport szinten összesen 163 432 228 db (23,40%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb. Volatilisebb kereskedés jellemezte a múlt hetet, miután a részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak, a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások és a piaci rotáció nyomást gyakoroltak a mesterséges intelligencia szektorra.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében esnek, a Nikkei 0,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A japán tőzsdén nyomás alá kerültek az utazási részvények, miután Kína figyelmeztetést adott ki, amelyben arra szólította fel a jelenleg Japánban tanuló vagy hamarosan oda készülő kínai diákokat, hogy gondosan mérjék fel a kockázatokat, tegyenek meg a szükséges óvintézkedéseket, és körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat. A minisztérium szerint a japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonsági kockázata megnőtt. Az Ana Holdings légitársaság árfolyama közel 4 százalékot esett, a tokiói Disney Resortot működtető Oriental Land pedig 4,5 százalékot esett.
- Kis eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban nyithat.
-
Ami a nyersanyagpiacokat illeti, az arany 0,8 százalékos mínuszban áll, az olaj is esik, a WTI 1,1 százalékos mínuszban.
-
A kriptók emelkednek ma reggel, a bitocin 0,7 százalékos, az ether 2,7 százalékos pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét korán indult a japán ipari termelési adatokkal, amelyek a szeptemberi folyamatokról adnak majd képet, majd délután pedig érkezik az amerikai New York-i feldolgozóipari index októberi értéke. A hét első napja így már reggel fontos ázsiai jelzésekkel kezdődik majd, délután pedig az amerikai feldolgozóipar irányadó hangulatmutatója határozza meg a piacok fókuszát.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 55,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 147,48
|-0,7%
|0,3%
|1,9%
|10,8%
|7,8%
|59,9%
|S&P 500
|6 734,11
|-0,1%
|0,1%
|1,4%
|14,5%
|13,2%
|87,8%
|Nasdaq
|25 008,24
|0,1%
|-0,2%
|1,7%
|19,0%
|19,7%
|109,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 376,53
|-1,8%
|0,2%
|7,5%
|26,3%
|30,7%
|98,4%
|Hang Seng
|26 572,46
|-1,8%
|1,3%
|4,4%
|32,5%
|36,7%
|1,6%
|CSI 300
|4 628,14
|-1,6%
|-1,1%
|2,0%
|17,6%
|14,6%
|-4,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 876,55
|-0,7%
|1,3%
|-1,5%
|19,9%
|23,9%
|82,6%
|CAC
|8 170,09
|-0,8%
|2,8%
|3,2%
|10,7%
|11,7%
|51,9%
|FTSE
|9 698,37
|-1,1%
|0,2%
|2,6%
|18,7%
|20,2%
|53,5%
|FTSE MIB
|43 994,69
|-1,7%
|2,5%
|4,6%
|28,7%
|28,0%
|110,5%
|IBEX
|16 345,9
|-1,4%
|2,8%
|4,9%
|41,0%
|41,8%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 297,4
|-0,8%
|0,0%
|4,8%
|35,3%
|38,0%
|187,4%
|ATX
|4 853,39
|-1,0%
|2,1%
|3,3%
|32,5%
|37,2%
|101,4%
|PX
|2 480,93
|-0,9%
|2,2%
|4,1%
|40,9%
|48,6%
|172,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 170
|-0,8%
|-0,9%
|6,7%
|48,3%
|54,7%
|168,1%
|Mol
|3 046
|-0,5%
|4,3%
|10,9%
|11,6%
|14,1%
|60,7%
|Richter
|9 725
|-1,1%
|-1,3%
|-6,3%
|-6,5%
|-9,8%
|47,6%
|Magyar Telekom
|1 740
|-1,2%
|-2,2%
|-3,5%
|36,6%
|44,8%
|376,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,87
|2,2%
|0,5%
|1,9%
|-16,0%
|-11,8%
|52,4%
|Brent
|63,09
|0,0%
|-0,9%
|1,0%
|-15,6%
|-12,9%
|47,3%
|Arany
|4 084,18
|-3,0%
|2,1%
|-1,4%
|55,6%
|58,8%
|115,7%
|Devizák
|EURHUF
|384,3500
|0,1%
|-0,2%
|-2,1%
|-6,6%
|-5,4%
|7,6%
|USDHUF
|330,9653
|0,3%
|-0,5%
|-2,3%
|-16,7%
|-13,8%
|9,5%
|GBPHUF
|435,7351
|0,0%
|-0,5%
|-3,1%
|-12,4%
|-10,9%
|9,3%
|EURUSD
|1,1613
|-0,2%
|0,3%
|0,2%
|12,1%
|9,8%
|-1,8%
|USDJPY
|154,2050
|0,0%
|0,7%
|1,6%
|-1,9%
|-1,1%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3141
|-0,4%
|-0,1%
|-1,2%
|4,9%
|3,4%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|94 509
|-5,1%
|-8,5%
|-16,4%
|0,1%
|8,2%
|478,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,7%
|1,0%
|3,2%
|-9,7%
|-7,0%
|371,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|1,1%
|1,9%
|4,4%
|13,3%
|14,4%
|-589,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|0,1%
|1,9%
|3,5%
|6,8%
|4,6%
|224,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa
A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.
Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték
Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthattunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap, délutánra azonban jelentősen begyorsult a hangulatromlás, majd az amerikai nyitást követően kisebb pozitív irányú korrekció kezdődött. A Dow Jones esett, az S&P 500 és a Nasdaq stagnált, a bitcoint pedig adták a befektetők. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Átírt adatok nyomában – így változtatta meg a KSH a szegénységről alkotott képünket
Sokkal több gyerekes háztartás él rosszul, mint gondoltuk.
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről
Teherán ragaszkodik hozzá, hogy a programjuk békés célokat szolgál.
Tényleg nem viccel Trump: behajózott a Karib-tengerre a USS Gerald R. Ford, új háború előhírnöke lehet
A venezuelai rezsim megbuktatása a cél?
Ízelítőt ad a tél Európának a jövő héten – Itt jöhet az első hó
Sarkvidéki levegő és csapadék jön hétfőtől.
Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be
Az elnök posztban vonta meg a támogatását Marjorie Taylor Greene-től.
Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”
Az AfD-ről mondott véleményt Markus Söder.
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége
Az orosz Rubikon egység drónraktárát is támadás érte.
Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés
A vezető német kormánypárton belül robbant ki vita.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.