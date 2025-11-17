  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett a BKK
Gazdaság

Fontos bejelentést tett a BKK

Portfolio
A BKK megkezdi jegy- és bérletkiadó automatahálózatának átfogó korszerűsítését, az első 50 készülék felújítása már a héten elindul - számolt be a BKK.

2025. november 18-tól kezdődően fokozatosan újul meg a Budapesti Közlekedési Központ teljes automatahálózata. A több mint tíz éve működő, elöregedett készülékek helyett korszerű, felújított automaták kerülnek a legforgalmasabb helyszínekre, többek között

  • a Deák Ferenc térre,
  • a Blaha Lujza térre,
  • a Nyugati pályaudvarhoz
  • és a Kelenföld vasútállomáshoz.

Az idei évben tervezett 50 automata felújítása öt ütemben, hetente tíz készülék modernizálásával valósul meg.

A fejlesztés során a berendezések valamennyi komponensét kicserélik, beleértve a nyomtatót, az érme- és készpénzkezelő egységet, valamint a bankkártyás terminált is.

A modernizációs program részeként 2026-ban további 35 teljesen új automata váltja fel a régi készülékeket.

Még több Gazdaság

Vannak meglepetések a legújabb adócsökkentési csomagban

Megjött a brüsszeli ítélet: kimászhat a gödörből a magyar gazdaság?

Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!

A korszerűsített automatahálózat felhőalapú rendszeren keresztül kommunikál majd, ami lehetővé teszi a hibák azonnali észlelését, a távfelügyeletet és a rugalmas karbantartást. A fenntarthatóság jegyében az új berendezések energiatakarékos alkatrészekkel működnek és hosszabb élettartamra tervezték őket.

Figyelmet fordítanak az akadálymentességre is

A felújított automaták speciális funkciókkal segítik a látás- és mozgássérült utasokat. A látássérült felhasználók saját fülhallgatójukat csatlakoztatva aktiválhatják a felolvasó üzemmódot, amely hangosan közli a képernyőn megjelenő információkat, miközben egyszerű kézmozdulatokkal navigálhatnak a felületen. A funkció hangereje állítható, és az adatvédelem érdekében aktiválásakor a képernyő automatikusan elsötétül.

Címlapkép forrása: BKK

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility