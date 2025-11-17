Fontos bejelentést tett a BKK

2025. november 18-tól kezdődően fokozatosan újul meg a Budapesti Közlekedési Központ teljes automatahálózata. A több mint tíz éve működő, elöregedett készülékek helyett korszerű, felújított automaták kerülnek a legforgalmasabb helyszínekre, többek között
- a Deák Ferenc térre,
- a Blaha Lujza térre,
- a Nyugati pályaudvarhoz
- és a Kelenföld vasútállomáshoz.
Az idei évben tervezett 50 automata felújítása öt ütemben, hetente tíz készülék modernizálásával valósul meg.
A fejlesztés során a berendezések valamennyi komponensét kicserélik, beleértve a nyomtatót, az érme- és készpénzkezelő egységet, valamint a bankkártyás terminált is.
A modernizációs program részeként 2026-ban további 35 teljesen új automata váltja fel a régi készülékeket.
A korszerűsített automatahálózat felhőalapú rendszeren keresztül kommunikál majd, ami lehetővé teszi a hibák azonnali észlelését, a távfelügyeletet és a rugalmas karbantartást. A fenntarthatóság jegyében az új berendezések energiatakarékos alkatrészekkel működnek és hosszabb élettartamra tervezték őket.
Figyelmet fordítanak az akadálymentességre is
A felújított automaták speciális funkciókkal segítik a látás- és mozgássérült utasokat. A látássérült felhasználók saját fülhallgatójukat csatlakoztatva aktiválhatják a felolvasó üzemmódot, amely hangosan közli a képernyőn megjelenő információkat, miközben egyszerű kézmozdulatokkal navigálhatnak a felületen. A funkció hangereje állítható, és az adatvédelem érdekében aktiválásakor a képernyő automatikusan elsötétül.
Címlapkép forrása: BKK
