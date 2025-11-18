  • Megjelenítés
FONTOS Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?
Csúnya botrányba fulladt az ukrán parlament ülése, nem tudták megtartani a kulcsfontosságú szavazást
Globál

Csúnya botrányba fulladt az ukrán parlament ülése, nem tudták megtartani a kulcsfontosságú szavazást

MTI
Botrányba fulladt az ukrán parlamentben két, a nemrég kirobbant korrupciós botrányba keveredett miniszter menesztéséről szóló szavazás kedden, miután ellenzéki képviselők elállták a házelnöki pódiumra vezető utat, és a voksolás helyett az egész kabinet lemondását követelték.

Az energetikai tárcát vezető Szvitlana Hrincsukkal és az igazságügyi tárca élén álló Herman Haluscsenkóval kapcsolatos szavazást Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás képviselői akadályozták meg, az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak számító tömörülés több képviselője pedig táblákat tartott a magasba, a többi között „Mi a sötétség ára?” felirattal.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök ezt követően felfüggesztette az ülést, egy ellenzéki képviselő pedig a sajtónak azt mondta, szerdán várhatóan ismét megkísérlik a szavazást.

Az ukrán korrupcióellenes hivatal egy 100 millió dollár értékű, az energiaügyi tárca által irányított, állami atomenergia-társaság beszerzési szerződéseivel kapcsolatos kenőpénz ügyében indított vizsgálatot.

Mostanáig két gyanúsítottat vettek őrizetbe, kettő esetében pedig megengedték, hogy szabadlábon védekezzenek. Közülük egy, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa, Timur Mindics a múlt héten elhagyta az országot.

Még több Globál

Kimondta a német védelmi miniszter: ez Putyin tesztpályája, ahol már most is zajlik a hibrid háború

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A Kreml nagy fordulatot lengetett be: „Kijev megőrült”, elfordulhatnak az európai szövetségesek Ukrajnától

A Midasz nevű művelet keretében már több házkutatást is tartottak, egyebek között Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál.

Az ügy nyomán Haluscsenkót felfüggesztették hivatalából, Hrincsuk pedig felajánlotta lemondását.

Mindkét miniszter ártatlanságát hangoztatja.

Kapcsolódó cikkünk

Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást

Akkora botrány robbant ki Ukrajnában, amire Zelenszkij alatt még nem volt példa – A fő gyanúsított pedig az elnök bizalmasa

Egész Ukrajnát megrázó botrány robbant ki - Miniszteri szinten hullanak a fejek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Vérontás a piacokon – Mi történik a forinttal?
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility