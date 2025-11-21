Zelenszkij felkészült a legrosszabbra is: lehet, hogy Ukrajna elveszíti a legfontosabb szövetségesét

Volodimir Zelenszkij kifejtette a gondolatait a nemrégiben nyilvánossá váló az amerikai béketervvel kapcsolatban: elmondta, hogy nem fogja elárulni Ukrajna nemzeti érdekeit. Hozzátette, hogy

nagyon nehéz hét előtt áll az ország, és könnyen meglehet, hogy Ukrajnának választania kell majd az Egyesült Államok partnerségének vagy a saját méltóságának az elvesztése között.

Ezzel jelezte, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Kijev bele fog menni azokba a feltételekbe, amiket Donald Trump amerikai elnök stábja támasztott az országgal szemben.

A nyilvánosságra hozott videóban egyértelművé tette, hogy „nem fogja hagyni, hogy Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy kisiklat egy békefolyamatot, miközben országa történelmének egyik legnehezebb pillanatával néz szembe.”

Ukrajna gyorsan és konstruktívan fog együttműködni az Egyesült Államokkal

– tette hozzá.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy jelenleg folyamatosan égnek a vonalak, minden létező csatornán igyekeznek rábírni az Egyesült Államok legfontosabb döntéshozóit, hogy egy számukra kedvezőbb békeajánlat szülessen meg. Azt is elmondta, hogy bizakodó ezzel kapcsolatban.

Washington hálaadásig, vagyis november 27-ig adott idő a kelet-európai országnak, hogy megfontolja az ajánlatot, amelyben olyan, Zelenszkij szerint elfogadhatatlan feltételeket szabnak, mint a Donbasz teljes területének átadása Oroszországnak, vagy a hadsereg létszámának csökkentése.

Címlapkép forrása: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images