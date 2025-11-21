  • Megjelenítés
Zelenszkij felkészült a legrosszabbra is: lehet, hogy Ukrajna elveszíti a legfontosabb szövetségesét
Globál

Zelenszkij felkészült a legrosszabbra is: lehet, hogy Ukrajna elveszíti a legfontosabb szövetségesét

Portfolio
Az ukrán elnök kifejtette a véleményét az orosz-ukrán háborúban kialakult helyzetről, kifejezetten sötét lehetőségeket vázolt fel.

Volodimir Zelenszkij kifejtette a gondolatait a nemrégiben nyilvánossá váló az amerikai béketervvel kapcsolatban: elmondta, hogy nem fogja elárulni Ukrajna nemzeti érdekeit. Hozzátette, hogy

nagyon nehéz hét előtt áll az ország, és könnyen meglehet, hogy Ukrajnának választania kell majd az Egyesült Államok partnerségének vagy a saját méltóságának az elvesztése között.

Ezzel jelezte, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Kijev bele fog menni azokba a feltételekbe, amiket Donald Trump amerikai elnök stábja támasztott az országgal szemben.

A nyilvánosságra hozott videóban egyértelművé tette, hogy „nem fogja hagyni, hogy Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy kisiklat egy békefolyamatot, miközben országa történelmének egyik legnehezebb pillanatával néz szembe.”

Még több Globál

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiderült: egyetlen oka van, hogy Moszkva még nem reagált az ukrajnai béketervre

Ennyit a békekötésről: gigantikus offenzívát indítanának az oroszok – Hamarosan megindul a Téli Vihar hadművelet

Ukrajna gyorsan és konstruktívan fog együttműködni az Egyesült Államokkal

– tette hozzá.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy jelenleg folyamatosan égnek a vonalak, minden létező csatornán igyekeznek rábírni az Egyesült Államok legfontosabb döntéshozóit, hogy egy számukra kedvezőbb békeajánlat szülessen meg. Azt is elmondta, hogy bizakodó ezzel kapcsolatban.

Washington hálaadásig, vagyis november 27-ig adott idő a kelet-európai országnak, hogy megfontolja az ajánlatot, amelyben olyan, Zelenszkij szerint elfogadhatatlan feltételeket szabnak, mint a Donbasz teljes területének átadása Oroszországnak, vagy a hadsereg létszámának csökkentése.

Kapcsolódó cikkünk

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Össze-vissza rángatják a forintot az MNB-alelnök lemondása után
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility