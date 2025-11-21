Kiakadtak Trump béketerve láttán az európai fővárosokban: "ez Putyin kívánságlistája!" – Még semmi sem biztos?

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte: a 28 pontos tűzszüneti vázlat életképtelen, ha nem kapja meg Kijev, illetve az európai kormányok támogatását.

Europe has always supported efforts for a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine.But for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board.In this war, there is one aggressor and one victim. So far, we haven't heard of any concessions from Russia's side.… pic.twitter.com/Sh0rLNFQIW https://t.co/Sh0rLNFQIW — Kaja Kallas (@kajakallas) November 20, 2025

A nyomásnak az agresszoron kell lennie, nem az áldozaton. Az agresszió jutalmazása csak újabb agressziót szül

- vélekedett Kallas. A főképviselő jelezte, hogy egyetlen európai miniszter sem vett részt a Trump különmegbízottja, Steve Witkoff-féle terv kidolgozásában, amely kapcsán "orosz engedményekről egy szót sem hallottak".

Az oroszokkal kidolgozott amerikai tervezet több európai fővárosban is riadalmat keltett,

részben azért, mert teljesen kihagyták belőle a kontinens szereplőit, és főként azért, mert – egy tisztviselő szavai szerint –

nem több Putyin kívánságlistájánál.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy zárt ajtók mögötti brüsszeli egyeztetésen azt hangoztatta az európai miniszterek előtt, hogy az új javaslatcsomag feltételeit nyilvánvalóan Oroszország diktálta.

Semmilyen béketerv nem működhet, ha az agresszor kiengesztelésére épül. [...] Ez csak még több háborút és brutalitást hozna Ukrajnára és egész Európára.

- mondta Szibiha egy, a megszólalását ismerő forrás szerint.

Noha alig egy hónapja még úgy tűnt, Trump belátta, hogy nem lehet megbízni az orosz vezetőben, az európaiak megrökönyödéssel fogadták, hogy az új béketerv enged Putyin fő követeléseinek, például előírná a teljes Donbasz átadását Moszkvának és az ukrán haderő jelentős leépítését.

Természetesen ez aggasztó, de tartanunk kell az álláspontunkat

- fejezte ki egy EU-diplomata. "Ha Oroszország megússza, csak idő kérdése, hogy további orosz agresszióval szembesüljünk Ukrajnában, de akár EU- és NATO-tagállamok ellen is" - tette hozzá.

Egy magas rangú európai tisztviselő a washingtoni javaslatot "Putyint kielégítő pontokként" jellemezte, illetve "nagyon rossz tervként".

Szerinte ugyanakkor a jelek arra mutatnak, hogy "az ukránoknak ezt el kell fogadniuk".

Egy másik vezető európai tisztviselő szerint a washingtoni kezdeményezés időzítése különösen szerencsétlen, mivel Zelenszkij egyszerre küzd az orosz katonai előrenyomulással és a kormányát megrázó súlyos korrupciós botránnyal.

Európában az is fájdalmas felismeréssé vált, hogy az sem hoz kézzelfogható befolyást a tárgyalóasztalnál, ha az európaiak állják az Ukrajnának szánt katonai támogatás számláját.

Hogyan lehet ennyire kevés a mozgásterünk, amikor már gyakorlatilag mi fizetünk mindent?

- tette fel a kérdést a második vezető beosztású tisztviselő, "ésszerűtlennek" nevezve az Ukrajnától várt engedményeket.

Egy német tisztviselő szerint Friedrich Merz kancellár "nagyon intenzíven" dolgozik azon, hogy összehangolt európai választ adjanak, amely Ukrajna szempontjából a megfelelő irányba tolhatja a békejavaslatot. A Politico német forrása hozzátette: Trump új terve a jól ismert stratégiáját tükrözi, vagyis egyszerre minden szereplőre nyomást gyakorol. Mint rámutatott, hamarosan életbe lépnek az orosz olajcégekkel szembeni amerikai szankciók, és az elnök beállt egy további lépéseket előrevetítő szenátusi kezdeményezés mögé.

Johann Wadephul német külügyminiszter pénteken úgy fogalmazott:

az Egyesült Államok javaslata inkább tekinthető a sürgősen megvitatandó kérdések jegyzékének Ukrajna és Oroszország között, mintsem kész megállapodásnak.

A német álláspont az európai álláspont: támogatjuk Ukrajnát. Azt szeretnénk, hogy Ukrajna erőpozícióból tárgyalhasson ezekről a pontokról

- tette hozzá Wadephul Brüsszelben.

Egy, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek azt mondta, hogy az amerikai tisztviselők pénteken Kijevben tartanak tájékoztatót a tervezetről az uniós nagyköveteknek.

